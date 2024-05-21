الكشف على 1622 في قافلة طبية مجانية بقرية سند 3 في الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية سند 3 على مدار يومين، بوحدة سند3 الصحية بالقرية بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والتي تبعد 17كم عن أقرب مستشفي (مستشفي العامرية العام ).فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل صحة الإسكندرية إن القافلة ضمت 9 تخصصات ( باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة - جلدية - رمد ) وشارك فيها 56 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1622مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 10 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه تم خلال القافلة إجراء 227 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و199 تحليلًا بمعمل الطفيليات و4 اشعة سينية علاوة على فحص 219 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 546 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

وأعلنت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن تواجد نوادي المرأة داخل الوحدات الصحية بالمناطق الطبية وإدارة برج العرب الصحية.

وأوضحت الدكتورة هنادي سامي- مدير إدارة تنظيم الأسرة ان نوادي المرأة يصل عددها إلى 57 نادى مجهز ويقوم مشرفات تلك النوادى بالعديد من الأنشطة لخدمة المرأة من الجانب الصحي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي عن طريق عقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعى المجتمعى بكل ما يخص الجانب الصحى للمرأة والأسرة.

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