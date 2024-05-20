ملتقى "حُماة الوطن" بالإسكندرية يوفر 250 فرصة عمل للخريجين بالإسكندرية

نظم حزب حُماة الوطن بالإسكندرية ملتقى لتوظيف الشباب لتوفير 250 فرصة عمل في مختلف المجالات، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك برعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالمحافظة، ومحمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم.

وأكد محمد السيد مجاهد أمين عام الحزب بالإسكندرية، أن الحزب يعي أهمية دور الشباب في بناء مستقبل الوطن، لذا نعمل دائما على مساعدتهم لإيجاد فرص عمل مناسبة تحقق طموحاتهم وأمانيهم، مشيرًا إلى أن فعاليات التوظيف تعد من أهم أولويات الحزب، لما تساهم به في معاونة مؤسسات الدولة لتحسين مستوى دخل الأسر من أهالينا، مؤكدا على أن الحزب سيواصل تنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة الخدمية التي تعمل على مساعدة الشباب وتحقيق طموحاتهم.

وقال المهندس محمد الجمسي رئيس قطاع المنتزة، إن ملتقى التوظيف شارك به خمسة شركات في مختلف المجالات من تسويق وبرمجة وخدمات مصرفية وخدمات طبية وإدارة منشآت سياحية لتوفير ما يقرب من 250 فرصة عمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، برواتب تبدأ من 5500 جنيها، فضلا عن التأمين الصحي، والاجتماعي.

وأضاف وليد العتي أمين أمانة منتزة أول، أن مقر الأمانة بمنطقة سيدي بشر استقبل على مدار اليوم ما يقرب من 840 شابا من الراغبين في التوظيف وتم القبول المبدئي للشباب في الوظائف المتاحة من قبل الشركات.



وأضاف العتي أنه تم اقامة لجنة من أعضاء الأمانة لتنظيم دخول الشباب الراغبين في العمل ومراجعة المستندات المطلوبة للتأكد من مطابقتها لشروط التقديم، وملء الاستمارات الخاصة بالشباب وتسجيل بياناتهم، وتنظيم المقابلات الشخصية، بعد تخصيص مكتب لكل مسؤل شركة لاجراء المقابلة الشخصية مع المتقدم.

شارك في تنظيم المتلقى خالد أفو نائب رئيس قطاع المنتزة، ومحمد شوقي أمين أمانة السياسات بالمنتزة، ولفيف من قيادات قطاع المنتزة وأمانة دائرة منتزة أول.

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