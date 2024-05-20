الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حي شرق الإسكندرية يواصل أعمال ترميم وإصلاحات كوبري الناموس ورفع كفاءة أنفاق الكورنيش

أعمال الترميم بكوبري
أعمال الترميم بكوبري الناموس في الإسكندرية

واصل حي شرق الإسكندرية أعمال الترميم ورفع الكفاءة التي تتم بكوبري الناموس بمنطقة باكوس بنطاق الحى، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والتي تأتي في ضوء تطوير شبكة الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركه المرورية وحفاظا على المواطنين والمركبات العامة والخاصة.


وأوضح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، أن الحي من خلال إدارة المباني والمشروعات بقيادة المهندسة إنجي فتحي مدير الإدارة، يتابع عن كثب أعمال الترميم  التي تتم بكوبري الناموس.

وشددت مدير إدارة المشروعات بالحي خلال جولتها لتفقد أعمال ترميم ورفع كفاءة وإصلاحات الكوبري، على تسريع وتيرة الترميم وتكثيف الأعمال كونه يخدم محورا مروريا هاما وحيويا ويقع أعلى محور المحمودية المروري، مؤكدة على إتمام أعمال الترميم بالمواصفات القياسية المطلوبة والتي تتحمل عبور المركبات بمختلف أنواعها، موجهة بضرورة إزالة كافة المعوقات بشأن عبور السيارات وإحداث السيولة المرورية اللازمة.

 

وفي سياق متصل تابعت إدارة المباني والمشروعات بحى شرق أعمال رفع الكفاءة التي تتم بأنفاق عبور المشاه بطريق الكورنيش بدءً من نفق سبورتنج وحتى جليم بنطاق الحي، فضلا عن الوقوف على مستوى الخدمات بها من نظافة وإنارة وغيرها من الخدمات.

وأكدت مدير إدارة المشروعات، على القائمين بأعمال رفع الكفاءة بضرورة إنهاء الأعمال بالمستوى اللائق والمواصفات المطلوبة والتي تليق بعروس البحر الأبيض المتوسط، مشددة على المسئولين عن تلك الأنفاق بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة المرضي للمواطن السكندري، وكذا استمرار أعمال صيانة الإنارة بها حفاظا على سلامة المواطنين.

 

ومن جانبه وجه اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، إدارة الكهرباء بالحي لمواصلة أعمال رفع كفاءة الإضاءة وصيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل مشكلات الإضاءة.

أعمال الترميم بكوبري الناموس في الإسكندرية
أعمال الترميم بكوبري الناموس في الإسكندرية
أعمال الترميم بكوبري الناموس في الإسكندرية
أعمال الترميم بكوبري الناموس في الإسكندرية
أعمال الترميم بكوبري الناموس في الإسكندرية
أعمال الترميم بكوبري الناموس في الإسكندرية
FB_IMG_1716191092049
FB_IMG_1716191092049
أعمال الترميم بكوبري الناموس في الإسكندرية
أعمال الترميم بكوبري الناموس في الإسكندرية
حى شرق الإسكندرية كوبرى الناموس تطوير شبكة الطرق المباني والمشروعات أنفاق عبور المشاه طريق الكورنيش

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