السحر والتاريخ.. "حديقة أنطونيادس" مقصد أهالى الإسكندرية بعد تطويرها

أشجار عتيقة ونباتات نادرة تتميز بها "حديقة أنطونيادس" الساحرة، الحديقة الأقدم بـ الإسكندرية والتي عادت لها الحياة بعد تطويرها، حيث شهدت مشروع تطوير كبير جعلها أبرز أماكن التنزه بعد عزوف المواطنين عن زيارتها لسنوات طويلة.

وتعد حديقة انطونيادس واحدة من أقدم الحدائق في مصر، والتي يمتد تاريخها إلى العصر اليوناني، فتلك الحديقة التاريخية شهدت العديد من الأحداث المهمة، وزارها العديد من الشخصيات الشهيرة من الملوك والأمراء.

وتواصل “الدستور” جولاتها في الأماكن السياحية والتاريخية بالإسكندرية حيث أجرت بثًا مباشرًا من داخل الحديقة لرصد إقبال المواطنين ومدى التطوير الذي شهدته.

مساحات خضراء شاسعة، وكافيهات وملاعب، تطوير شامل شهدته حدائق أنطونيادس، حيث تم الاعتناء بكافة النباتات والأشجار فضلا عن تزويد الحديقة بمنظومة إضاءة ورصف وري للحدائق، بالإضافة إلى تطوير المنشآت التجارية وترميم التماثيل الإغريقية الرخامية بداخلها، مما جعلها مقصدًا للمواطنين من أهالي المدينة وزائريها.

وتمت إضافة ألعاب ترفيهية متعددة للحديقة، منها مساحة خاصة للألعاب، و"الطفطف" القطار الذي يقطع جولة بداخل الحديقة الأمامية، إضافة إلى الدراجات للأطفال والكبار، وعربات الحلويات والرسم على الوجوه وغيرها.

تاريخ حديقة أنطونيادس

وقال الدكتور إسلام عاصم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، ونقيب المرشدين السياحيين السابق بالإسكندرية، في حديث لـ"الدستور"، إن حديقة وقصر أنطونيادس من لها تاريخ ممتد حتى العصر اليوناني، حيث إن موقع الحديقةالحالي، كان في العصر اليوناني تشغله حدائق أيضًا مما يجعلها امتدادًا لها.

وتابع أن تلك الأراضي أصبحت ملكًا لأسرة محمد علي باشا وبني بها قصرًا، ومن ثم بيعت في عهد الخديو إسماعيل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقام بشرائها اليونانى "جون أنطونيادس"، الذي كان من أكبر رجال التجارة والأعمال بالإسكندرية.

وأضاف أن "جون أنطونيادس" أوصى قبل وفاته أن يؤول القصر والحدائق من حوله إلى بلدية الإسكندرية على أن تظل تحمل اسمه وفي بدايات القرن العشرين نفذ ابنه وصيته، ليصبح القصر مقر ضيافة الشخصيات المهمة بالإسكندرية، لافتًا إلى أنه لم يزر الإسكندرية زائر مهم إلا ومكث في القصر أو أقيم على شرفه حفل في حدائقه.

مواعيد وأسعار تذاكر دخول حديقة انطونيادس

تفتح حديقة انطونيادس أبوابها يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل.

وسعر تذكرة الدخول للفرد 15جنيها، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت والإجازات الرسمية 20 جنيهًا.

حديقة انطونيادس

حديقة انطونيادس

حديقة انطونيادس

حديقة انطونيادس

حديقة انطونيادس

حديقة انطونيادس

حديقة انطونيادس

حديقة انطونيادس

حديقة انطونيادس

حديقة انطونيادس

حديقة انطونيادس

حديقة انطونيادس