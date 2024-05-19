الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"غرفة الإسكندرية" تبحث سبل التعاون مع المستشار الاقتصادى الأمريكى

غرفة الإسكندرية تستقبل
غرفة الإسكندرية تستقبل المستشار الاقتصادي الأمريكي

استضافت الغرفة التجارية المصرية بـ الإسكندرية المستشار الاقتصادي الأمريكي راجيف واداوني؛ لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

ورحب أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية بالحضور، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الأمريكية ممتدة ومستمرة على جميع المستويات منذ سنوات عديدة، وهناك تعاون في الكثير من المجالات والقطاعات.

وأضاف أن غرفة الإسكندرية ترحب بالتعاون المستقبلي مع الجانب الأمريكي لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، وزيادة حجم الاستثمارات خاصة في قطاع التجارة والتكنولوجيا.

من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي الأمريكي أن تلك الزيارة تعد هي الثالثة له لمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن أولويتنا في الوقت الحالي القيام بعدة جولات في العديد من المحافظات، بهدف عقد لقاءات مشتركة ومناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية وتأثيرها على الإقليم.

وأضاف، خلال كلمته، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها مصر لتحسين الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، لافتًا إلى ضرورة تعزيز التعاون في العديد من القطاعات المختلفة بين الجانبين الأمريكي والمصري.

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الغرفة التجارية المستشار الاقتصادي الأمريكي التعاون الاقتصادى غرفة الاسكندرية العلاقات المصرية الأمريكية

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