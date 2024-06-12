الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل قيادى فى حزب الله جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان

لبنان
لبنان

قالت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز، إن غارة إسرائيلية على قرية جويا بجنوب لبنان في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم قائد ميداني كبير في جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المستهدف بالغارة الإسرائيلية هو القيادي بحزب الله علي صوفان.

جاء هذا بعدما أعلن حزب الله، الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية.

وقال في بيان إن عناصره "كمنوا لمسيّرة من نوع هيرمز 900 مسلحة بصواريخ" في الأجواء اللبنانية، وعند "وصولها إلى دائرة النار"، استهدفوها "وأصابوها وتم إسقاطها"، وفق فرانس برس.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مجمعًا عسكريًا لحزب الله في بعلبك يتبع الوحدة 4400 التي قال إنها مسؤولة عن تهريب الأسلحة من لبنان وإليه.

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