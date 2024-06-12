عصام السيد يكشف لـ"الشاهد": كيف احتلوا مكتب وزير الثقافة الإخوانى وبدأوا الاعتصام؟

كشف المخرج عصام السيد، عن تفاصيل خطة المثقفين، لتنفيذ الاعتصام داخل مكتب وزير الثقافة الإخواني.

وقال “السيد”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز"، أن 4 من المثقفين كانت مهمتهم التواصل مع عدد من المثقفين للتوجه لمكتب وزير الثقافة يطلبوا مقابلته ثم يحتلوا المكتب.

وأشار إلى أنهم عرفوا أن الوزير غير موجود في مكتبه يوم الأربعاء، فقرروا الذهاب في ذلك اليوم للبقاء في المكتب بحجة انتظاره، ثم يتوافد مثقفون آخرون، ويزيد التجمع ثم يعلنوا الاعتصام.

وأردف: “بدأ الاتصال بالناس يوم الاعتصام مباشرة، وفي نفس الوقت كان هناك مجموعة أخرى توجهت للمجلس الأعلى للثقافة، وبعد دخول المكتب تم الاتصال بهم لتتوجه للوزارة”.

وأوضح أن الأمن كان سيمنعهم، وحصل شبه مشادة مع الأمن، ثم في النهاية الأمن سمح لهم بالدخول، وبمجرد ما اجتمعوا في داخل مكتب الوزير، تواصلوا مع المجموعة الموجودة أمام المجلس الأعلى للثقافة، وانتقل الناس من المجلس الأعلى للثقافة لمكتب الوزير، وعندما اكتشف الأمن أنه اعتصام، أغلقوا الأبواب على من بالداخل، ومنعوا من بالخارج للدخول، وبدأت مفاوضات مع الأمن للدخول، وتسللوا واحد ورا واحد بطرق مختلفة، وطول النهار من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساء، وخرج بيان وقع عليه المثقفون ونشر.

ولفت إلى أنه في طليعة المتظاهرين كان سيد حجاب، ونبيل الحلفاوي، والدكتور أحمد نوار، والأستاذ محمد فاضل، وأستاذ بهاء طاهر، والأستاذة فتحية العسال.