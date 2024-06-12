الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عصام السيد يكشف لـ"الشاهد": كيف احتلوا مكتب وزير الثقافة الإخوانى وبدأوا الاعتصام؟

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمخرج عصام السيد

كشف المخرج عصام السيد، عن تفاصيل خطة المثقفين، لتنفيذ الاعتصام داخل مكتب وزير الثقافة الإخواني.

وقال “السيد”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز"، أن 4 من المثقفين كانت مهمتهم التواصل مع عدد من المثقفين للتوجه لمكتب وزير الثقافة يطلبوا مقابلته ثم يحتلوا المكتب.

وأشار إلى أنهم عرفوا أن الوزير غير موجود في مكتبه يوم الأربعاء، فقرروا الذهاب في ذلك اليوم للبقاء في المكتب بحجة انتظاره، ثم يتوافد مثقفون آخرون، ويزيد التجمع ثم يعلنوا الاعتصام.

وأردف: “بدأ الاتصال بالناس يوم الاعتصام مباشرة، وفي نفس الوقت كان هناك مجموعة أخرى توجهت للمجلس الأعلى للثقافة، وبعد دخول المكتب تم الاتصال بهم لتتوجه للوزارة”.

وأوضح أن الأمن كان سيمنعهم، وحصل شبه مشادة مع الأمن، ثم في النهاية الأمن سمح لهم بالدخول،  وبمجرد ما اجتمعوا في داخل مكتب الوزير، تواصلوا مع المجموعة الموجودة أمام المجلس الأعلى للثقافة، وانتقل الناس من المجلس الأعلى للثقافة لمكتب الوزير، وعندما اكتشف الأمن أنه اعتصام، أغلقوا الأبواب على من بالداخل، ومنعوا من بالخارج للدخول، وبدأت مفاوضات مع الأمن للدخول، وتسللوا واحد ورا واحد بطرق مختلفة، وطول النهار من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساء، وخرج بيان وقع عليه المثقفون ونشر.

ولفت إلى أنه في طليعة المتظاهرين كان سيد حجاب، ونبيل الحلفاوي، والدكتور أحمد نوار، والأستاذ محمد فاضل، وأستاذ بهاء طاهر، والأستاذة فتحية العسال.

الاعتصام وزير الثقافة الإخوانى الشاهد

مواد متعلقة

«التعليم» تكشف سبب وفاة طالب فى لجان امتحانات الثانوية العامة

هل تتحول إنفلونزا الطيور للوباء "إكس"؟ خبراء يفجرون مفاجأة

رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين يطالب بطرد إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة

احذر الغش.. كيفية فحص الأضحية قبل شرائها وطريقة الذبح السليمة (فيديو)

"البحوث البيطرية" تُحذر من نقل الأضحية فى نفس يوم الذبح

"دموع حقيقية".. لماذا بكى الريحانى فى مشهد فراقه عن ليلى مراد؟

"السفيرة عزيزة" تحتفى بنجيب الريحانى فى ذكرى وفاته: جازف بحياته لعشقه الفن

طارق الشناوى يطالب عمرو دياب بالاعتذار وتوضيح مُلابسات "الصفعة"

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: حزب الله أطلق 80 صاروخا على شمال إسرائيل (فيديو)

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يعلن حجب المنصات غير المرخصة لمدة 3 أشهر (فيديو)

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

عصام السيد: اعتصام المثقفين طالب برحيل نظام الإخوان بأكمله وليس الوزير

مقتل قيادى فى حزب الله جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 12-6-2024 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة