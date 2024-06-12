الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما موقف إسرائيل من قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة؟.. ضياء رشوان يجيب

الكاتب الصحفي ضياء
الكاتب الصحفي ضياء رشوان

أوضح الكاتب الصحفي ضياء رشوان توقعاته بشأن موقف إسرائيل من قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قائلًا: " لا أستطيع أن أتوقع نوع مخرجاتها، لكني متأكد بأنها ستكون شديدة السخونة، خاصة إذا أعلنت حماس موافقتها حتى مع تعديلات طفيفة يمكن أن تضغط بها على إسرائيل أكثر، فسيكون هناك مشكلة سياسية ضخمة جدا داخل إسرائيل، خاصة أن القرار نص في آخره على "حل الدولتين". 

 

وأضاف ضياء رشوان خلال لقاءه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر قناة Extra news، أن هذا الأمر يجاهر به نتنياهو كما صوت عليه الكنيست الإسرائيلي وأخذ أكثر من 90 صوت رفض لحل الدولتين، وبالتالي فإن الموافقة على هذه الصيغة بعدما أصبحت قرار دولي وأممي سيتسبب في حدوث إشكالية تزيد على إسرائيل ما بداخلها من انقسامات، معقبًا: "ظني أن إسرائيل لن تستطيع رفض القرار إلا إذا جاء من الجانب الحمساوي شروط تتلكك بها إسرائيل بعدم وقف إطلاق النار وتقول بأن ليس هذا ما تم الاتفاق عليه". 

ضياء رشوان إنهاء وقف إطلاق النار في غزة قرار مجلس الامن موقف إسرائيل القضية الفلسطينية

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