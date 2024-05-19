الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحملة القومية للنهوض بالقمح: زراعة 108 حقول إرشادية بالإسكندرية

محصول القمح في الإسكندرية
محصول القمح في الإسكندرية

قالت د.سناء حمد عبد الكريم، مسؤول الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح في الإسكندرية، موسم القمح هذا العام جيد ولم يتعرض المحصول للأمراض الوبائية مثل الأصداء بخلاف الأعوام السابقة، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية هذا العام كانت معتدلة من حيث عدم شدة النوات والأعاصير.

أضافت لـ"الدستور" أن الدولة تعمل على التوسع في زراعة القمح من خلال المشروعات الجديدة  والتي تضيف مساحة جديدة للمساحات الزراعية في مصر منها مشروع مستقبل مصر الذي زاره الرئيس السيسي منذ عدة أيام، والذي جزء كبير منه خصص لزراعة القمح.

أوضحت أن القمح يتاح له كل نظم الري  من الري بالتنقيط، أو العمر أو الرش وهى من النقاط الهامة الذي تحدث فيها الرئيس السيسي وهي توفير المياه من خلال استخدام طرق الري وأساليب الزراعة الحديثة.

إنتاجية تخطت 24 إردب للفدان 

وأشارت إلى أن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، المنوط بها مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع إدارة الإرشاد بمديرية الزراعة، يتم زراعة كل عام حقول إرشادية حيث تم زراعة 108 حقول إرشادية بمحصول القمح موزعين بين اراضي جديدة وقديمة وملحية، بأربع أصناف جديدة موصى بها والتي أدت إلى إنتاجية عالية تتخطى في بعض الحقول ال24 إردب في الفدان.

وتابعت أن برغم المشكلات في بعض الأراضي ذات الملوحة المرتفعة مثل اراضي كينج مريوط تم حل كافة المشكلات، فضلا عن زراعة القمح على مصاطب وتم زراعة 60 حقل إرشادي بمنطقة النهضة وبرج العرب، بهذه الطريقة التي تعمل على توفير 25٪ من الاحتياجات المائية للقمح.

إنتاج أصناف جديدة ومتابعة التغيرات المناخية 

ولفتت أنه يتم العمل على متابعة التغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة، وتأثر مواعيد الزراعة، مع زراعة صنف مبكر لتقليل مياه الري، حيث تم إنتاج صنف جديد هو سخا 96، وهو صنف مبكر 20يوم وهو ما سيتم تطبيقه خلال العام القادم أو بعد القادم.

وأكدت أن الهدف من الحملة هو نقل كل ما هو جديد من مركز البحوث الزراعية إلى المزارع، بشكل تطبيقي، ونشر الأصناف الحديثة وهو ما نجحنا به هذا العام.

الحملة القومية الإسكندرية موسم القمح حصاد القمح الإرشاد الزراعي

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