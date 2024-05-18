السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح معرض مسابقة الشباب للفنون البصرية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

افتتاح معرض مسابقة
افتتاح معرض مسابقة الفنون البصرية

افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض مسابقة الفنون البصرية الدوره العاشرة، وذلك مساء اليوم السبت، بقاعه الأخوين وانلي بمركز الحرية للإبداع بوسط الإسكندرية.

وعقب  افتتاح المعرض تم الاعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة لهذا العام وقام الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع وأعضاء لجنه الفرز وقومسير المسابقة الدكتور محمد زيادة بتسليم شهادات التميز والشهادات التشجيعية للفائزين.

وتتيح مسابقة الفنون البصرية في نسختها العاشرة للفنانين الشباب التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم ورؤيتهم وتجاربهم الشخصية في كافة مجالات الفنون، حيث انطلقت مسابقة الشباب للفنون البصرية في نسختها العاشرة بروح مختلفة وطاقة كبيرة، بمشاركة أجيالًا من الفنانين الشباب قد قدموا أعمالا متميزة

وتعد مسابقة الفنون التشكيلية مرآة حقيقة تعكس مستقبل الفنون خلال الأعوام القليلة القادمة، حيث يمكن للفنان أن يعبر عن العواطف العميقة والرؤى الفلسفية والاهتمامات الاجتماعية والثقافية، وبفضل هذا التعبير يمكن التواصل مع الجمهور وإحداث تأثير عاطفي وفكري عميق يستمر مداه وتأثيره عبر السنين.

جوائز المسابقة لهذا العام 

وجاءت جوائز المسابقة لهذا العام مكافأة كبري بقيمه 20ألف جنيه وفاز بها عمر محمد جمال الشوباشي، ومكافأة أولى 12ألف جنيه وفازت بها منه الله مسعد عبد الرازق،
ومكأفاة ثانية 10آلاف جنيه وفاز بها مناصفة كل من وئام علي عمر، وإبراهيم محمد إبراهيم، ومكافأة ثالثة 8آلاف جنيه وفاز بها مناصفة كل من ميرنا إسحاق بارح، ونيره أحمد فتحي.

شهادات التميز 

شهادات التميز فاز بها كل من: إيمان ناجي أحمد، منه الله محمد عباس، محمد علاء حسني، إيهاب حسام الدين فتحي، فاطمة عادل احمد.

الشهادات التشجيعية

والشهادات التشجيعية فاز بها كل من:
علياء أحمد فايد، آيه علي حامد، نورهان إبراهيم أحمد.
يذكر أنه تم فتح باب الإشتراك في المسابقة في مجالات الفنون البصرية ( التصوير والرسم والطباعة والنحت والتصوير الفوتوغرافي والتصوير الرقمي وجميع الاتجاهات الفنية الحديثة) يوم 21 مارس الماضي واستمر حتى 18ابريل 2024، وبلغ عدد المتقدمين للاشتراك 130استمارة وبعد نتيجه الفرز الأول تم الإعلان يوم 22 ابريل عن نتيجة الفرز الأول وقبول 66عمل تم اختيار عدد 55 عمل منهم للاشتراك في المعرض بشكل نهائي.

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مسابقة الفنون البصرية الحرية للإبداع الإسكندرية جوائز المسابقة شهادات التميز

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