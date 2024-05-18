السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإسكندرية القومي يعرض تمثال "أخبيت" لأول مرة احتفالا باليوم العالمي للمتاحف

متحف الإسكندرية القومي
متحف الإسكندرية القومي

شهد متحف الإسكندرية القومي، اليوم، عرض تمثال"أخبيت" بقسم الآثار المصرية، والذي يعرض لأول مرة بالمتحف بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، تحت شعار "متاحف من أجل التعليم والبحث العلمي"، ويرجع التمثال للعصر المتأخر للأسرة 26 ومصنوع من البازلت.

افتتاح معرض كتب

كما افتتح المتحف معرض كتب لإصدارات المجلس الأعلى للآثار، بأسعار رمزية على هامش الإحتفال باليوم العالمي للمتاحف، ولاقى المعرض إقبالًا من الزائرين، حيث استقبل المتحف زائريه بالورود وتقديم الحلويات احتفالا بهذا اليوم.

 


الإسكندرية بين بونابرت وكليبر

وفي سياق الاحتفال تم افتتاح المعرض المؤقت "الإسكندرية بين بونابرت وكليبر"،  والذي يتضمن مجموعة من اللوحات رسمها الفنانون الذين رافقوا الحملة الفرنسية منذ انزال القوات في خليج المرابط " العجمي حاليًا" في يوليو عام 1798 م وحتي مغادرة نابليون البلاد.

ويجمع المعرض بعض أعمال العلماء الذين رافقوا الحملة بالإضافة إلي خرائط تطور مدينة الاسكندرية والتي جمعتها لجنة العلوم بناء على طلب الجنرال كليبر في موسوعة وصف مصر، ويستمر المعرض لمدة شهر.

يأتي اقامة هذا المعرض تأكيدًا على الدور التعليمي والبحثي الذي يقوم به المتحف للتركيز علي فترة مهمة في التاريخ المصري وهي فترة دخول الحملة الفرنسية مدينة الاسكندرية، والمعرض من إعداد وتقديم الدكتور عباس ابو غزالة والذي له مؤلفات  وترجمات عديدة لفترة الحملة الفرنسية.

شارك في الافتتاح بورا كريم أوغلو قنصل دولة تركيا،  ماريو باسكويلي قنصل دولة إيطاليا، الدكتورة منى حجاج أستاذ الآثار ورئيس جمعية الآثار بالإسكندرية، الدكتورة إيناس دياب أستاذ بكلية التربية النوعية ومدير مركز الإبداع سابقًا.

 

وتشمل المتاحف المفتوحة مجانًا اليوم بالإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف: المتحف اليوناني الروماني، متحف الإسكندرية القومي، متحف المجوهرات الملكية، وتفتح الثلاث متاحف أبوابها مجانًا اليوم السبت من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً وتقديم عدة فعاليات للزوار. 

 

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متحف الاسكندرية القومى متاحف من أجل التعليم اليوم العالمي للمتاحف افتتاح معرض كتب الآثار المصرية

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