مساعد وزير الداخلية للإعلام يودع أسر الشهداء المتجهين لأداء الحج

تابع مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة الإجراءات والتسهيلات والتيسيرات المقدمة لأسر الشهداء من رجال الشرطة بمطار القاهرة وتوديعهم أثناء مغادرتهم البلاد متجهين إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ فى إطار منظومة الرعاية المتكاملة التى تقدمها الداخلية لأسر الشهداء من رجال الشرطة؛ تقديرًا لتضحيات أبنائهم الذين جادو بأرواحهم من أجل الوطن

لدى وصول ضيوف الرحمن لمكة المكرمة كان فى استقبالهم رئيس بعثة الحج حيث تم تقديم أوجه الرعاية وإنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة السعودية.

كما تم إنهاء إجراءات التسكين بفنادق الإقامة، فضلًا عن تخصيص عدد من الضباط لمرافقتهم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لهم لآداء المناسك فى كل مراحلها.

وأعرب أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بما لمسوه من اهتمام بالغ من قبل وزارة الداخلية وأن هذا التكريم بزيارة بيت الله الحرام إنما هو تعبير عن مدى إهتمام الدولة بهم وتقديم الدعم والرعاية لهم، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الإهتمام الدائم بهم.