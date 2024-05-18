الإسكندر وأباطرة الرومان.. المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يستقبل الجمهور مجانا (فيديو)

فتح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، أبوابه منذ صباح اليوم السبت، لاستقبال الزائرين من جميع الفئات العمرية مجانًا، احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف الذي يحتفل به قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار باستقبال الجمهور مجانًا، بالعديد من المتاحف بجميع محافظات مصر، حتى الثامنة مساءً.

وأجرت "الدستور" بثًا مباشرًا من المتحف اليوناني الروماني لرصد إقبال الزايرين على المتحف والاستمتاع بكنز الإسكندرية الآثري.

وشهد المتحف اليوناني الروماني، أبرز متاحف الإسكندرية، اليوم، إقبال كبير من الجمهور للاستمتاع بالتواجد في هذا الصرح التاريخي والذي يضم مقتنيات آثرية للعصور اليونانية والرومانية، ويعد أكبر متحف متخصص في الآثار اليونانية الرومانية في حوض البحر المتوسط.

فعاليات المتحف اليوناني الروماني

وتضم فعاليات احتفالات اليوم، تحت شعار "متاحف من أجل التعليم والبحث العلمي"، ورشة حرف تراثية بالتعاون مع التعليم المتحفي، وتشمل الخزف - النول- السجاد اليدوي، وورشة عمل ماكين من العصر اليوناني بالإضافة إلى فقرة غنائية قصيرة من الأغاني التراثية في منطقة باثيو المتحف.

كما تقام ندوة عن تراث الإسكندرية الأثري، وندوة عن تراث الإسكندرية في عيون الدراما المصرية، وندوة عن التناول الإعلامي للتراث.

تاريخ المتحف

يرجع تاريخ إنشاء المتحف اليوناني الروماني لعام 1891م عندما فكر عالم الآثار الإيطالي "جوزيبي بويت" في تخصيص مكان يحتوي على الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها بالإسكندرية، وتم إنشاء المتحف في مبنى صغير على شارع فؤاد وتم افتتاحه 17أكتوبر 1892 في حضور الخديو عباس حلمي الثاني، وفتح للجمهور في 1نوفمبر 1892م.

في عام 1894 عهد "بوتي" لاثنين من المهندسين المعماريين بتصميم مقر جديد للمتحف اليوناني الروماني وهم المهندس الألماني ديرتيش والمهندس الهولندي ليون ستينون وتم بناء المتحف عَلى طراز المباني اليونانية، وتم افتتاحه في 26 سبتمبر عام 1895 بحضور الخديوي عباس حلمي الثاني مرة أخرى ليفتتح المتحف الحالي، وكان يضم 10 قاعات.

إعادة افتتاح المتحف بعد التطوير

أغلق المتحف اليوناني الروماني في عام 2005 بهدف البدء في مشروع ترميمه وتوسعته، وتحديث قاعات العرض المتحفي، حتى تم الانتهاء منه بالكامل بعد.تنفيذ خطة متكاملة لإعادة التطوير وتم افتتاحه بعد 18عامًا على مساحة 5200م2.

مقتنيات المتحف اليوناني الروماني



يضم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، الآن 6000 قطعة آثرية يتم عرضها في 44 فاترينة، حيث تتنوع موضوعات العرض داخل قاعات العرض المتحفي وتغطية مساحات تاريخية من تاريخ مصر القديمة بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص، كما يبرز المزج الفكري والفني بين الحضارات المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والبيزنطية.

ويشمل مبنى المتحف الحديقة المتحفية الباثيو، والطابق الأرضي الذي يضم 27 قاعة عرض، بالإضافة إلى الطابق الأول على مساحة كبيرة بالمتحف، بينهما دور الميزانين الذي يضم 4قاعات لخدمة الزائرين.

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