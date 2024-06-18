الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع سائقين في حادث تصادم على كورنيش المعادي

حادث تصادم
حادث تصادم

تجري النيابة العامة تحقيقاتها في حادث تصادم سيارتين ملاكي على كورنيش المعادي، ما أدى إلى تحطمهما بشكل كامل ووفاة سائقيهما، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تفاصيل الحادث

شهد كورنيش المعادي حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي مسرعتين، ما أدى إلى تحطمهما بشكل كامل، وتهشم الزجاج وحدوث حالتي وفاة، وتعرض عدد آخر من السيارات الملاكي إلى خسائر بسبب محاولتهم تفادي السيارتين.

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6 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

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إصابة 4 إثر حادث تصادم سيارتين فى منشأة القناطر

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا بوجود حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات على كورنيش المعادي وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

كما تم توجيه المرور لموقع الحادث والدفع بعدد من الأوناش؛ لرفع الحطام، وإعادة الحركة للطريق.

النيابة العامة حادث تصادم المعادى تصادم سيارتين ملاكى

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