مصرع سائقين في حادث تصادم على كورنيش المعادي

تجري النيابة العامة تحقيقاتها في حادث تصادم سيارتين ملاكي على كورنيش المعادي، ما أدى إلى تحطمهما بشكل كامل ووفاة سائقيهما، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تفاصيل الحادث

شهد كورنيش المعادي حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي مسرعتين، ما أدى إلى تحطمهما بشكل كامل، وتهشم الزجاج وحدوث حالتي وفاة، وتعرض عدد آخر من السيارات الملاكي إلى خسائر بسبب محاولتهم تفادي السيارتين.

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا بوجود حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات على كورنيش المعادي وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

كما تم توجيه المرور لموقع الحادث والدفع بعدد من الأوناش؛ لرفع الحطام، وإعادة الحركة للطريق.