الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوقاف الإسكندرية: إطلاق قافلة دعوية و63 مقرأة قرآنية للجمهور بالمساجد

مقارئ ولقاءات أوقاف
مقارئ ولقاءات أوقاف الإسكندرية

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، قافلة دعوية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، حيث انطلقت القافلة من مسجد الشهيد عبدالقادر حمدي بمنطقة القلعة التابع لإدارة أوقاف محرم، وذلك في إطار الحراك الدعوي الذي تشهده وزارة الأوقاف.

جاء ذلك بحضور كل من الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور نور الدين القناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ إسلام محمد الأحصري عضو الإدارة العامة للتحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ هاشم سعد الفقى مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية، والشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية، والشيخ عبدالوهاب دويدار مدير إدارة أوقاف محرم بك.

وتم عقد مقرأة الأئمة بحضور قيادات الوزارة والمديرية، ثم مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فعاليات لقاء الجمعة بالمسجد، ثم انطلق أعضاء القافلة لأداء خطبة الجمعة بمساجد إدارة أوقاف محرم بك.

63 مقرأة قرآنية للجمهور بمساجد الإسكندرية

كما عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية 63 مقرأة للجمهور على رأس هذه المقارئ مقرأة مسجد سيدي ياقوت العرش، في إطار الاهتمام بالمقارئ القرآنية وخدمة القرآن الكريم وأهله، تلى ذلك أمسية ابتهال بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل الوزارة والشيخ السيد عبدالمجيد مستشار رئيس القطاع الديني، والدكتور نور الدين القناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والشيخ محمد القاضي مدير إدارة المقارئ بشئون القرآن بوزارة الأوقاف، والشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الالكترونية بأوقاف الإسكندرية والشيخ الأنصاري سعد عمارة مدير إدارة الجمرك.

تأتي هذه الأنشطة في إطار سعي وزارة الأوقاف لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير وتنشيط العمل الدعوي والاهتمام بالمقارئ القرآنية لإخراج جيل على بصيرة من أمره يعرف دينه ويحب وطنه.

مقارئ ولقاءات أوقاف الإسكندرية
مقارئ ولقاءات أوقاف الإسكندرية
مقارئ ولقاءات أوقاف الإسكندرية
مقارئ ولقاءات أوقاف الإسكندرية
مقارئ ولقاءات أوقاف الإسكندرية
مقارئ ولقاءات أوقاف الإسكندرية
مقارئ ولقاءات أوقاف الإسكندرية
مقارئ ولقاءات أوقاف الإسكندرية
مقارئ ولقاءات أوقاف الإسكندرية
مقارئ ولقاءات أوقاف الإسكندرية
مديرية أوقاف الإسكندرية مقرأة الائمة مقرأة قرآنية للجمهور مساجد الإسكندرية لقاء الجمعة

مواد متعلقة

104 آلاف طالب يستعدون لامتحانات الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية.. غدًا

بعد إعادة افتتاحه.. "تنشيط السياحة" تدعو أهالى الإسكندرية وزائريها لزيارة متحف كفافيس

طقس حار ورفع الرايات الخضراء.. إقبال على شواطئ الإسكندرية فى "الويك إند"

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة عمود السوارى السياحية فى الإسكندرية

"تموين الإسكندرية": توريد 65 ألف طن قمح محلى للصوامع حتى الآن

تدشين مبادرة "محو الأمية المعلوماتية" لتوعية المواطنين بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية يزور أكبر معرض بالعالم متخصص بتكنولوجيا المياه فى ألمانيا

إعلان توصيات مؤتمر "دور الجامعات في مد جسور التفاهم بين الشرق والغرب"

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الحقد يقتل خطيب مسجد ببورسعيد.. الأمن يضبط المتهمين والشهود: "رجموا منزله بالحجارة"

وسط حضور أكبر جمعية عمومية.. تفاصيل انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة (صور)

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

وجهة سياحية عالمية.. "المنتزة" درة حدائق الإسكندرية تتجمل بعد تطويرها (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟