أوقاف الإسكندرية: إطلاق قافلة دعوية و63 مقرأة قرآنية للجمهور بالمساجد

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، قافلة دعوية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، حيث انطلقت القافلة من مسجد الشهيد عبدالقادر حمدي بمنطقة القلعة التابع لإدارة أوقاف محرم، وذلك في إطار الحراك الدعوي الذي تشهده وزارة الأوقاف.

جاء ذلك بحضور كل من الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور نور الدين القناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ إسلام محمد الأحصري عضو الإدارة العامة للتحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ هاشم سعد الفقى مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية، والشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية، والشيخ عبدالوهاب دويدار مدير إدارة أوقاف محرم بك.

وتم عقد مقرأة الأئمة بحضور قيادات الوزارة والمديرية، ثم مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فعاليات لقاء الجمعة بالمسجد، ثم انطلق أعضاء القافلة لأداء خطبة الجمعة بمساجد إدارة أوقاف محرم بك.

63 مقرأة قرآنية للجمهور بمساجد الإسكندرية

كما عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية 63 مقرأة للجمهور على رأس هذه المقارئ مقرأة مسجد سيدي ياقوت العرش، في إطار الاهتمام بالمقارئ القرآنية وخدمة القرآن الكريم وأهله، تلى ذلك أمسية ابتهال بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل الوزارة والشيخ السيد عبدالمجيد مستشار رئيس القطاع الديني، والدكتور نور الدين القناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والشيخ محمد القاضي مدير إدارة المقارئ بشئون القرآن بوزارة الأوقاف، والشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الالكترونية بأوقاف الإسكندرية والشيخ الأنصاري سعد عمارة مدير إدارة الجمرك.

تأتي هذه الأنشطة في إطار سعي وزارة الأوقاف لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير وتنشيط العمل الدعوي والاهتمام بالمقارئ القرآنية لإخراج جيل على بصيرة من أمره يعرف دينه ويحب وطنه.

مقارئ ولقاءات أوقاف الإسكندرية

مقارئ ولقاءات أوقاف الإسكندرية

مقارئ ولقاءات أوقاف الإسكندرية

مقارئ ولقاءات أوقاف الإسكندرية