الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

104 آلاف طالب يستعدون لامتحانات الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية.. غدًا

امتحانات الطلاب
امتحانات الطلاب

أنهت مديرية التربية والتعليم بـالإسكندرية، استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية التي تنطلق غدًا السبت، وتنتهي في الخميس الموافق 23 من مايو الجاري.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 104113 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، التي تنقسم إلى: 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب و10 لجان للمهني والتربية الخاصة.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه تم إصدار تعليمات مشددة بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.


حظر استخدام الهواتف المحمولة

وأكد "أبو زيد" أنه تم التشديد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بكل التدابير الوقائية، وتوفير الأثاث اللازم، لافتًا إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار، وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح، وإزالة أي معوقات، والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات.

وأعلن أنه سيتم استخدام عصا إلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية مع الطلاب عن طريق رؤساء اللجان في سابقة هي الأولى من نوعها في امتحانات الشهادة الإعدادية.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

تنسيق بين التعليم والأمن والصحة

وكلف الشريف جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكل الإجراءات اللازمة.

ووجه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

التربية والتعليم الشهادة الاعدادية غرفة عمليات محافظ الإسكندرية تعليم الإسكندرية

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