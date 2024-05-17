الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكشف بالمجان على 1707 مريض خلال قافلة طبية غرب الإسكندرية

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

نظمت مديرية الصحة بـالإسكندرية، قافلة طبية بقرية “بنجر 4” لمدة يومين، بالوحدة الصحية بالقرية بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتي تبعد 21 كم عن أقرب مستشفي (مستشفي برج العرب المركزي ).

جاء ذلك فى إطار قوافل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف- محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة أن القافلة ضمت 9 تخصصات (باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة - جلدية - رمد) وشارك فيها 58 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت "ندا" إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1707 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 13 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي- منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 203 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة، و118 تحليلًا بمعمل الطفيليات و8اشعة سينية علاوة على فحص 187 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 705 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

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مديرية الصحة بالإسكندرية برج العرب حياة كريمه الوحدة الصحية الإسكندرية

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