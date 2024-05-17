طقس حار ورفع الرايات الخضراء.. إقبال على شواطئ الإسكندرية فى "الويك إند"

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، في أول عطلة أسبوعية عقب انتهاء امتحانات النقل، إقبالًا كبيرًا من أهالي الإسكندرية، ورحلات اليوم الواحد التي بدأت التوافد على الشواطئ منذ صباح اليوم، بالتزامن مع الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد.

ورفعت شواطئ الإسكندرية، اليوم الرايات الخضراء، دليلًا على اعتدال الطقس، وهدوء في حالة البحر، والسماح بالسباحة للمواطنين.

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين من أهالي الإسكندرية، وزائريها لقضاء يوم رائع على شواطئ الإسكندرية.

أسعار التذاكر

وأكدت مصايف الإسكندرية، أن شواطئ الإسكندرية مفتوحة أمام الجمهور بأسعار تذاكر مكونة من 4 فئات منها 5 جنيهات للشواطئ العامة، و10 جنيهات لشواطئ الخدمة لمن يطلبها، و15 جنيهًا للشواطئ المميزة، و25 جنيهًا للشواطئ السياحية، فضلًا عن استقبال شاطئ سيد درويش بالأنفوشي المواطنين مجانًا.

كما أوضحت، أن تذكرة دخول الشواطئ تشمل كرسيًا وشمسية لكل 4 أفراد، فضلًا عن استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس مجانًا تمامًا، مؤكدة أن الإكرامية ممنوعة، وأنه في حالة فرض أي عامل إكرامية، يجب على المواطن التواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لرد الحق وتنفيذ الإجراءات القانونية.

كما طالبت مصايف الإسكندرية المواطنين بالحفاظ على نظافة الشواطئ، وعدم إلقاء أكياس الحلويات فى البحر أو على الرمال، لاستمرار الحفاظ على شواطئ الإسكندرية نظيفة وجميلة ومحل جذب للجميع.

تدريب مكثف لمنقذى الشواطئ

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن الانتهاء من تدريبات رفع كفاءة منقذي شواطئ الإسكندرية، وذلك بالتعاون بين محافظة الإسكندرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بتطوير منظومة الشواطئ وبالأخص منظومة الإنقاذ للحفاظ على حياة المواطنين من المصطافين.

وأشار رئيس مصايف الإسكندرية، إلى أنه جارٍ التنسيق على استكمال التدريبات لكافة مفتشي الإدارة وكل مفتشي قسم المتابعة، وكل من له صله بالمرور ومتابعة الشواطئ، بهدف رفع الوعي لدى الجميع وتطوير منظومة الإنقاذ.