الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طقس حار ورفع الرايات الخضراء.. إقبال على شواطئ الإسكندرية فى "الويك إند"

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، في أول عطلة أسبوعية عقب انتهاء امتحانات النقل، إقبالًا كبيرًا من أهالي الإسكندرية، ورحلات اليوم الواحد التي بدأت التوافد على الشواطئ منذ صباح اليوم، بالتزامن مع الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد.

ورفعت شواطئ الإسكندرية، اليوم الرايات الخضراء، دليلًا على اعتدال الطقس، وهدوء في حالة البحر، والسماح بالسباحة للمواطنين.

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين من أهالي الإسكندرية، وزائريها لقضاء يوم رائع على شواطئ الإسكندرية.

أسعار التذاكر 

وأكدت مصايف الإسكندرية، أن شواطئ الإسكندرية مفتوحة أمام الجمهور بأسعار تذاكر مكونة من 4 فئات منها 5 جنيهات للشواطئ العامة، و10 جنيهات لشواطئ الخدمة لمن يطلبها، و15 جنيهًا للشواطئ المميزة، و25 جنيهًا للشواطئ السياحية، فضلًا عن استقبال شاطئ سيد درويش بالأنفوشي المواطنين مجانًا.

كما أوضحت، أن تذكرة دخول الشواطئ تشمل كرسيًا وشمسية لكل 4 أفراد، فضلًا عن استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس مجانًا تمامًا، مؤكدة أن الإكرامية ممنوعة، وأنه في حالة فرض أي عامل إكرامية، يجب على المواطن  التواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لرد الحق وتنفيذ الإجراءات القانونية.

كما طالبت مصايف الإسكندرية المواطنين بالحفاظ على نظافة الشواطئ، وعدم إلقاء أكياس الحلويات فى البحر أو على الرمال، لاستمرار الحفاظ على  شواطئ الإسكندرية نظيفة وجميلة ومحل جذب للجميع.

تدريب مكثف لمنقذى الشواطئ 

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن الانتهاء من تدريبات رفع كفاءة منقذي شواطئ الإسكندرية، وذلك بالتعاون بين محافظة الإسكندرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بتطوير منظومة الشواطئ وبالأخص منظومة الإنقاذ للحفاظ على حياة المواطنين من المصطافين. 

وأشار رئيس مصايف الإسكندرية، إلى أنه جارٍ التنسيق على استكمال التدريبات لكافة مفتشي الإدارة وكل مفتشي قسم المتابعة، وكل من له صله بالمرور ومتابعة الشواطئ، بهدف رفع الوعي لدى الجميع وتطوير منظومة الإنقاذ.

شواطئ الإسكندرية عطلة أسبوعية الموجة الحارة رحلات اليوم الواحد الرايات الخضراء

مواد متعلقة

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة عمود السوارى السياحية فى الإسكندرية

"تموين الإسكندرية": توريد 65 ألف طن قمح محلى للصوامع حتى الآن

تدشين مبادرة "محو الأمية المعلوماتية" لتوعية المواطنين بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية يزور أكبر معرض بالعالم متخصص بتكنولوجيا المياه فى ألمانيا

إعلان توصيات مؤتمر "دور الجامعات في مد جسور التفاهم بين الشرق والغرب"

الكشف على 1346 مريضًا خلال قافلة طبية بقرية بنجر 2 فى الإسكندرية

انطلاق معسكر"أبوبكر الصديق" التثقيفى بالإسكندرية للأئمة والواعظات

سفير الاتحاد الأوروبى: لدينا مشروعات مهمة بقطاعات المياه ومزارع الأسماك وتطوير ترام الإسكندرية

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الحقد يقتل خطيب مسجد ببورسعيد.. الأمن يضبط المتهمين والشهود: "رجموا منزله بالحجارة"

وسط حضور أكبر جمعية عمومية.. تفاصيل انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة (صور)

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

أرني سلوت يعلن توليه قيادة ليفربول خلفًا لـ كلوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟