الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسكندرية يزور أكبر معرض بالعالم متخصص بتكنولوجيا المياه فى ألمانيا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية في زيارة لدولة ألمانيا

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، زيارة رسمية إلى دولة ألمانيا، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في معرض "IFAT" بمدينة ميونيخ الألمانية، وهو أكبر وأهم معرض في العالم للتكنولوجيا البيئية متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحى والنفايات، ويشارك به أهم المتخصصين بالبحوث والابتكار.

وأوضح المحافظ أن المعرض الدولي يتيح الاطلاع على أهم وآخر التقنيات الحديثة في مجال إعادة التدوير والنفايات والاستدامة، وأحدث تكنولوجيات مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من الصناعات المرتبطة من جميع أنحاء العالم.

وقال اللواء محمد الشريف إنه على هامش فعاليات المعرض الدولي قاد مفاوضات لإيجاد حلول لمشاكل المخلفات مع الجانب الألماني، حيث تمت مناقشة سبل التعاون وبناء القدرات، والتعرف على أحدث التقنيات فى هذا المجال، بالإضافة إلى عقد اجتماعات لتعزيز العلاقات بين مصر وألمانيا في مجال التعامل مع النفايات الصلبة والعضوية.

وبحث محافظ الإسكندرية مع خبراء الاتحاد الأوروبي تطبيق منظومة "EPR" في مصر، على أن يتم البدء في تنفيذها بمدينة الإسكندرية.

واجتمع محافظ الإسكندرية بالوفود العربية المشاركة في معرض IFAT بمدينة ميونيخ الألمانية، مشيدًا بالمستوى المميز والمشاركة الفعالة التي ظهر بها جميع ممثلي الوفود العربية.

كما زار محافظ الإسكندرية، برفقة الوفد المصري، الجناح السعودي في معرض IFAT ميونيخ بألمانيا، وناقش مع المتخصصين أحدث التكنولوجيات الحديثة في ذات الشأن.

وواصل المحافظ، برفقة الوفد المصري، تفقده أجنحة الشركات العالمية المشاركة بمعرض "IFAT" الدولي، مشيرًا إلى أن المعرض تضمن أنشطة متنوعة تتعلق بالمياه والصرف الصحي، والمعالجة الآمنة للمياه الملوثة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات متخصصة وورش عمل.

ويضم الوفد المرافق كلًا من الدكتور علاء عبدالباري نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أحمد توفيق ممثل عن شركة نهضة مصر، والدكتور جاسر حسن ممثل عن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب.

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محافظ الإسكندرية زيارة رسمية دولة ألمانيا تكنولوجيا المياه والصرف الصحى البحوث والابتكار

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