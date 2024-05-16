تدشين مبادرة "محو الأمية المعلوماتية" لتوعية المواطنين بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، تدشين مبادرة لتوعية المواطنين، تحت شعار "محو الأمية المعلوماتية" وندوة بعنوان "مواجهة الشائعات والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي" بمشاركة المؤسسات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي الإسكندرية، بحضور النائب طارق السيد عضو مجلس النواب، والدكتورة نرمين سويدان مدير إدارة الجمعيات، ممثلي الجمعيات رامي يسري ومني العلقامي بتواجد أكثر من 80 من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشباب المتطوعين.

شارك في تنظيم الندوة فريق شباب إسكندرية التطوعي، وفريق متطوعين مصر yv، وتحدث ممثلي الجمعيات بالندوة عن هدف المبادرة والندوة وهي توعية للمواطنين عن كيفيه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والوقاية من السرقات الاليكترونية التى انتشرت في الفترة السابقة، وتعليم كبار السن كيفية استخدام ماكينات الفيزا وخاصة الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.



تصدوا معنا لمواجهة الشائعات

وأوضح رامي يسري أن البرنامج القومي لمواجهة الشائعات تصدوا معنا، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بدأت مرحلته الأولى بعمل مجموعة من الندوات بمركز النيل للإعلام بالإسكندرية، لتعريف المواطنين بخطورة الإشاعات التي تؤثر بشكل أو بآخر على الأمن القومي المصري، والتعريف بحروب الجيل الرابع والخامس، فضلا عن تنظيم حملات ميدانية للمواطنين والذي استهدف أكثر من وصل 15 آلف مواطن، بالإضافة إلى حملات توعية بالشواطئ لأكثر من 30 ألف مواطن من رواد الشواطئ من مختلف محافظات مصر، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

دور التحالف الوطني في توعية المواطنين

وأوضح أن خلال الانتخابات الرئاسية بدأت مرحلة جديدة، حيث تمت المشاركة بالتوعية بالديمقراطية وتعريف المواطنين بأهمية المشاركة في الإنتخابات، وصد الشائعات وذلك برعاية أكبر كيان مجتمعي تم تأسيسه في مصر وهو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، مشيرًا إلى أن شباب الإسكندرية مستمرين في معركة الوعي لأن بلدنا تستحق أن نكون بجانبها في كل وقت.

وتحدثت الدكتور نرمين سويدان مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن بالإسكندرية، عن الدور الكبير الذي يقع على عاتق الجمعيات الأهلية في معركه الوعي، لافتة أنهم الذراع المجتمعي للدولة المصرية وهم الأقرب في الوصول إلى المواطنين.

كما تحدثت عن أن التضامن يقوم بتنفيذ فعاليات وندوات كثيرة عن طريق الجمعيات والمؤسسات لدعم الدولة.

وقال النائب طارق السيد عضو مجلس النواب، إن الشائعات تسبب ضرر كبير لمصر الحبيبة، وأنه تم رصد مجموعة كبيرة من الشائعات في الفترة السابقه والتى كانت ستؤثر بصورة أو بأخرى على استقرار الوطن، ولكن الدولة المصريه كان لها اجراءات كبيرة وعظيمة في هذا الشان بمساندة شبابها الواعي وشعبها العظيم.

وأوضح من أكثر الشائعات المثارة كانت للتقليل من المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات السابقة ولكن تم التصدي لها، وانشأ مجلس الوزراء وحده خاصة لمواجهة الشائعات، وقامت وزارة الشباب والرياضة بتدريب الشباب على عمل حملات التوعية وكيفيه رصد ومواجهه الشائعات عن طريق برنامج تصدوا معنا، معبرًا عن سعادته البالغة بوجود نماذج كبيرة من الشباب المصري الذين يعملون من أجل الوطن.

ندوة مواجهة الشائعات والتوعية بالإسكندرية

ندوة مواجهة الشائعات والتوعية بالإسكندرية

ندوة مواجهة الشائعات والتوعية بالإسكندرية

ندوة مواجهة الشائعات والتوعية بالإسكندرية