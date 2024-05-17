الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحضور "الشريف".. رئيس رابطة الجامعات الإسلامية في زيارة لمكتبة الإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم الجمعة، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، الذي يزور مدينة الإسكندرية على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لرابطة الجامعات الإسلامية.

وأشاد اللواء محمد الشريف بالدور العظيم والجهود الدولية التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي وتصديها لمسئولياتها تجاه تعزيز السلام والتسامح والتعايش المجتمعي والدولي، ومد جسور التواصل والتعاون، وإبراز الصورة الحقيقية لرسالة الإسلام الداعية بالحكمة إلى خير الإنسانية وسلامها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور محمد سعيد المجدوعي مساعد الأمين العام للعلاقات والتواصل الدولي، وعبد الوهاب بن محمد الشهري مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والشئون الخارجية والإعلام.

 

وزار الدكتور الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى؛ رئيس رابطة الجامعات الإسلامية،  مكتبة الإسكندرية، في جولة تفقدية رافقه فيها وفد من كبار ضيوف "المؤتمر الدولي لدور الجامعات في اثراء جسور التفاهم والسلام بين الشرق والغرب"، والذي تنظمه جامعة الإسكندرية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ورابطة الجامعات الإسلامية وجامعة العلمين.

ورافقه الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، في جولة داخل المكتبة، بدأت من مثلث كاليماخوس للتعرف على قاعة الاطلاع الرئيسية ثم متحف الاثار، وانتهت الجولة بتفقد معمل ترميم المخطوطات.

وأشاد الدكتور الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى بدور المكتبة الريادي في نشر الثقافة والفنون والعلوم وما تحتويه المكتبة من امكانيات متميزة تخدم زوار المكتبة بمختلف أعمارهم وجنسياتهم المتعددة.

وفى نهاية الجولة، أهدى الدكتور أحمد زايد ضيوفه عددًا من أهم إصدارات مركز المخطوطات أبرزها كتالوج لأهم نفائس المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، وأعمال جميع المؤتمرات التي تم انعقادها بالمكتبة والخاصة بالمخطوطات، ومنها المخطوطات الألفية، والموقعة والمطوية والمترجمة أيضًا، كما تم إهداء دورية علوم المخطوط، بالإضافة إلي أبحاث الدكتور جواد علي مع مجموعة متنوعة من المخطوطات المصورة الرقمية.

محافظ الإسكندرية رابطة العالم الإسلامي رابطة الجامعات الإسلامية رسالة الإسلام المؤتمر الدولي

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