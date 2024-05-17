بعد إعادة افتتاحه.. "تنشيط السياحة" تدعو أهالى الإسكندرية وزائريها لزيارة متحف كفافيس

دعت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بـ الإسكندرية، أهالي عروس البحر وزائريها لزيارة متحف كفافيس الذي يقع في وسط الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل، عقب إعادة افتتاحه بعد إغلاق دام لمدة عامين لترميمه وتطويره، من خلال مؤسسة أوناسيس اليونانية.

وتم افتتاح منزل ومتحف كفافيس فى 12 مايو 2024، بحضور إيكاتريني ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية اليونانية ولينا ميندونى، وزيرة الثقافة اليونانية وايوانيس بيرجاكيس، القنصل العام لليونان بالإسكندرية، وأعضاء الجالية اليونانية بالإسكندرية.

منزل كفافيس

ومتحف كفافيس كان مقر إقامة الشاعر اليوناني السكندري المولد قسطنطين كفافيس، حيث عاش معظم حياته بهذا المنزل، وعقب وفاته تم تأجير المنزل ثلاث مرات وآخر مستأجر حوله إلى بنسيون أمير، إلى أن وصل إلى الإسكندرية المستشار الثقافي موسكوف، وكون جمعية لمحبي "كفافيس" وتم التفاوض مع صاحب البنسيون وتم استرداده وتحويله لمتحف كفافيس وتم الافتتاح فى أكتوبر 1992 وتم تطويره وترميمه.

حياة كفافيس

ولد قسطنطين كفافيس عام 1863، لأم وأب يونانيين وله 9 إخوة هو أصغرهم وكان والده من أثرياء الإسكندرية وكان صديقا لسعيد باشا، والخديو إسماعيل، ولكنه توفى عام 1870 واضطر كفافيس وعائلته للسفر إلى إنجلترا إلى أن عاد مرة أخرى إلى الإسكندرية عام 1877.

وعاش فى مكان المتحف الحالي بمحطة الرمل وبسبب السفر الكثير وتعدد اللغات والثقافات اكتسب 5 لغات تحدث بها بطلاقة وبعد 5 سنوات عمل مترجما وكاتبا فى وزارة الري، فكان لديه وقت يكتب قصائده وأشعاره التي وصل عددها إلى 154 قصيدة.

وترجمت أشعاره إلى 30 لغة، وقضى فى مكان المتحف الحالى لمدة 25 عاما، وتوفى عام 1933 عن عمر 70عامًا، بعد صراع مع المرض ودفن بمقابر الجالية اليونانية مع أسرته بمنطقة الشاطبي.

محتويات متحف كفافيس

ومنزل كفافيس يحتوي على 8 غرف، تضم صالون شعره وغرفة وسائط متعددة لعرض قصة حياته وأشعاره بطرق حديثة، بالإضافة إلى مكتبة تضم مؤلفات تناولت حياة كفافيس وبعض صوره والكتب العالمية التي كتبت عن الشاعر بلغات العالم المختلفة ودواوين شعره التي تغنى فيها بالإسكندرية وبأحيائها المختلفة وقام الفنان محمود موسى بصناعة تمثال لكفافيس.

مواعيد زيارة متحف كفافيس

يفتح المتحف يوميًا ما عدا يوم الإثنين، من الساعة 10 صباحًا إلى 5 مساءً والمتحف مفتوح للجميع مجانًا.

جانب من متحف كفافيس بالإسكندرية

جانب من متحف كفافيس بالإسكندرية

جانب من متحف كفافيس بالإسكندرية

جانب من متحف كفافيس بالإسكندرية