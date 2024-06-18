مقتل 4 مصريين وتقطيع جثثهم على يد رفيقهم بالعراق.. والسبب صادم

ألقت الأجهزة الأمنية في العراق القبض على أحد الأشخاص (مصري الجنسية)؛ لاتهامه بقتل 4 مصريين وتقطع جثثهم في مدينة البصرة الواقعة في أقصى جنوب البلاد.

تفاصيل مقتل 4 مصريين وتقطيع جثثهم بالعراق

وكشفت وزارة الداخلية العراقية في بيان، تفاصيل جريمة قتل 4 مصريين وتقطع جثثهم في مدينة البصرة.

وأشارت الداخلية العراقية، في بيانها، إلى أنه "بعد ورود إخبار لشرطة محافظة البصرة عن وجود أجزاء جثث مقطعة لأشخاص مرمية في مكبين للنفايات في منطقتي الطويسة ودور النفط، شرعت شرطة المحافظة وبإسناد الجهد الاستخباري بالإجراءات اللازمة، ومن خلال المتابعة الميدانية والعمل الفني توصلت إلى أدلة تخص جريمة القتل من بينها (ملابس ملطخة بالدماء ومطرقة وسكين وبقايا شعر)".

وتابعت "باشرت قوات الشرطة بتوسيع دائرة عملها، وبعد جمع المعلومات ومقاطعها، تبين لها أن هناك 4 أشخاص يحملون الجنسية المصرية مفقودين بحسب ما أفادت به القنصلية المصرية في البصرة، إذ كانوا يعملون في الدور قيد الإنشاء".

وواصلت "وبعد التحري الدقيق والعمل الشرطوي، تم التوصل إلى الجاني والقبض عليه بعد هروبه إلى محافظة بغداد، والذي تبين أنه يحمل الجنسية المصرية أيضاً، واعترف بقتل هؤلاء الأربعة وتقطيع أجسادهم وتوزيعها في مناطق متفرقة في مركز مدينة البصرة".

ونوهت الداخلية العراقية في بيانها، بأنه "تم تدوين أقوال المتهم، وإجراء كشف الدلالة وضبط كل ما له مساس بالجريمة".

كشف سبب جريمة قتل 4 مصريين في البصرة

من جهته؛ قال مدير قسم مكافحة الجرائم بالبصرة العميد ماجد حسن منديل، في تصريحات لمواقع محلية عراقية، إنه "يوم الخميس المصادف 30 من شهر مايو الماضي ورد إخبار لهم بوجود أشلاء لجثة بشرية مودعة بأحد مواقع الطمر الصحي في قضاء الزبير، وبعد جمع المعلومات تبين أن تلك الأشلاء تم نقلها من خلال أحد شاحنات النفايات، وبعد التحقيق مع سائق الشاحنة تم التوصل إلى أن تلك الأشلاء نقلت من منطقة الطويسة وسط البصرة".

وأضاف أنه "وبعد يوم ورد إخبار آخر بوجود أشلاء أخرى لجثتين بشريتين في منطقة دور النفط وخلال تلك الفترة لم يرد أي أخبار عن فقدان شخص عراقي الجنسية"، مشيرًا إلى أنه "وبعد جمع المعلومات تم الاتصال بالسفارة المصرية، وحينها أبلغتهم بفقدان 4 أشخاص مصريي الجنسية يعملون بأحد شركات المقاولات، والتي كانت تعمل بعدة مواقع منها دور النفط والطويسة".

ولفت المسؤول العراقي، إلى أنه وبعد متابعة كاميرات المراقبة لمدة يوم كامل، تم التوصل إلى أدلة تفيد بحدوث جريمة جنائية من خلال العثور على ملابس وأفرشة ملطخة بالدم، وحينها وردت شكوك بأن الجاني مصري الجنسية ويعمل معهم في ذات الشركة، وبعد التحقيق واعترافه تبين أنه هو الجاني وذلك بسبب خلاف شخصي ومادي، حيث قتلهم المتهم وقطع جثثهم وتوزيع أشلائهم على كافة أنحاء محافظة البصرة من خلال حاويات النفايات".

وأضاف أن "المتهم استخدام مطرقة وسكين عادي في تنفيذ جريمته، وهرب بعدها الى محافظة بغداد"، مشيرًا لى أنه "من خلال الجهد الاستخباري تم القاء القبض عليه وإحضاره إلى محافظة البصرة وأخذ أقواله وإكمال كشف الأدلة، واعترف بارتكاب الجريمة".

ونوه أن "المتهم يسكن البصرة رفقة ضحاياه منذ شهرين"، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالته للمحكمة وفق القانون العراقي.