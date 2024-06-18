22 مليون جنيه.. "ولاد رزق 3" يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية

سجَّل فيلم ولاد رزق 3 رقمًا قياسيًا في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، حيث حقق الفيلم أكثر من 22 مليون جنيه في ثاني أيام العيد، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وبلغت إيرادات فيلم ولاد رزق 3 بعد 5 أيام فقط من عرضه، ما يقرب من 50 مليون جنيه، ليصبح الفيلم صاحب أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

الموسم الثالث من فيلم ولاد رزق

الموسم الثالث من الفيلم يجمع بين الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف، ومن المتوقع أن يتصدر شباك الإيرادات خلال الموسم الحالي الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان تجري أحداث الفيلم في إطار مثير عقب مرور 7 سنوات على انفصال الأخوة وانشغال كل واحد منهم بحياته الشخصية، حيث يعود شبح الماضي ليلقي بظلاله عليهم مرة أخرى، ما يجعلهم يعودون إلى حياة الجريمة.

قصة فيلم ولاد رزق 3

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3- القاضية

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.