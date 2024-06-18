مصرع وإصابة 4 إثر سباق دراجات بخارية بالدقهلية

لقي شخصين مصرعهما وأُصيب اثنين آخرين إثر سباق للدراجات البخارية صباح اليوم، على طريق المنصورة جمصة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطارًا من مركز شرطة طلخا يفيد بوقوع حادث اصطدام 3 موتوسيكلات بعد إجراء سباق على الطريق الدولي الساحلي الواصل بين جمصة والمنصورة، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة ٢ آخرين.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة جمصة لمكان الحادث، وبالفحص تبيَّن إصابة كلا من: أحمد السيد (١٩ سنة) بكسر مضاعف بالساعد الأيمن وجروح قطعية بالرأس وكسر بالفقرات القطنية وآدم طارق، (١٧ سنة) باشتباه نزيف بالبطن والمخ ومصرع كلا من: إسلام حسن (١٩ سنة)، خالد مسعد (١٧ سنة)، وتم نقل المصابين لمستشفى جمصة المركزي ونقل الجثث لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.