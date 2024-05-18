بالتزامن مع الموجة الحارة.. إقبال على شواطئ الإسكندرية للاستمتاع بهدوء الأمواج (فيديو)

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شواطئ المدينة الساحلية بالتزامن مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد، حيث بلغت درجات الحرارة بالإسكندرية اليوم، 34 درجة مئوية، وساد طقس شديد الحرارة بكل أنحاء المحافظة.

وأجرى "الدستور" بثًا مباشرًا من شاطئ جزيرة الذهب" البوريفاج" أحد الشواطئ السياحية شرق الإسكندرية لرصد نسب الإقبال وحالة البحر خلال اليوم.

ورصدت عدسة "الدستور" إقبال المواطنين اليوم على الشواطئ، فضلا عن استمتاع الأطفال والكبار، بمياه البحر الهادئة، والتي اختفت منها الأمواج، بالإضافة إلى ممارسة الألعاب المائية وركوب البدالات وذلك لعدم وجود أي تيارات مائية بسبب الطقس الحار.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شواطئ الإسكندرية مستمرة في رفع الرايات الخضراء لاستقرار حالة البحر في شواطئ القطاعين الشرقي والغربي والعجمي، مشيرة إلى أن درجة الحرارة 34 درجة مئوية، وأن الشواطئ غير مزدحمة، حيث توجد أماكن خالية على كل شواطئ المحافظة لاستقبال المواطنين لقضاء أوقات سعيدة على شواطئ الإسكندرية المتميزة.

خدمات وتعليمات شواطئ الإسكندرية

الجدير بالذكر أن جميع شواطئ الإسكندرية استعدت لاستقبال المواطنين بفصل الصيف، حيث تتراوح أسعار تذاكر الشواطئ بين 5 جنيهات حتى 25 جنيهًا، ويحصل المواطن على تذكرة دخول الشاطئ استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس بالمجان دون تحصيل أي رسوم إضافية.

وأكدت مصايف الإسكندرية عدم تحصيل أي إكراميات من رواد الشواطئ، وفي حالة فرض الإكراميات يتم تواصل المواطنين مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع العاملين بالشواطئ، كما شددت على الالتزام بالتعليمات المدونة على الشاطئ، التي من بينها الالتزام بتعليمات مسئولي الإنقاذ وألوان الرايات المرفوعة على الشاطئ، وعدم دخول أي مشروبات كحولية أو مواد مخدرة على الشواطئ وتعرض من يخالف ذلك للإجراءات القانونية.



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