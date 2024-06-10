لاعب الزمالك يسجل.. منتخب الجزائر يهزم أوغندا في تصفيات المونديال

عاد منتخب الجزائر لسكة الانتصارات بفوزه على مضيفه أوغندا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وكان منتخب الجزائر قد خسر في الجولة الماضية على أرضه ووسط جماهيره أمام غينيا بهدفين مقابل هدف.

افتتح ترافيس موتيابا مهاجم الزمالك، التسجيل لـ أوغندا في الدقيقة العاشرة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

واستطاع حسام عوار تسجيل هدف التعادل لمنتخب الجزائر في الدقيقة 46 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة بغداد بونجاح.

ونجح سعيد بن رحمة تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 58 بعد مجهود فردي رائع من محمد أمين عمورة قبل أن يمرر الكرة لزميله الذي راوغ حارس أوغندا وأسكنها شباكه، ليهدي بلاده نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الجزائر لـ9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد أوغندا عند 6 نقاط في المركز الخامس.