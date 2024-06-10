الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لاعب الزمالك يسجل.. منتخب الجزائر يهزم أوغندا في تصفيات المونديال

الجزائر ضد أوغندا
الجزائر ضد أوغندا

عاد منتخب الجزائر لسكة الانتصارات بفوزه على مضيفه أوغندا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وكان منتخب الجزائر قد خسر في الجولة الماضية على أرضه ووسط جماهيره أمام غينيا بهدفين مقابل هدف.

افتتح ترافيس موتيابا مهاجم الزمالك، التسجيل لـ أوغندا في الدقيقة العاشرة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

واستطاع حسام عوار تسجيل هدف التعادل لمنتخب الجزائر في الدقيقة 46 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة بغداد بونجاح.

ونجح سعيد بن رحمة تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 58 بعد مجهود فردي رائع من محمد أمين عمورة قبل أن يمرر الكرة لزميله الذي راوغ حارس أوغندا وأسكنها شباكه، ليهدي بلاده نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الجزائر لـ9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد أوغندا عند 6 نقاط في المركز الخامس.

منتخب الجزائر الجزائر اوغندا كأس العالم 2026 ترافيس موتيابا

مواد متعلقة

التشخيص المبدئى لإصابة مصطفى محمد مع منتخب مصر

رسميًا.. نيوم السعودى يتعاقد مع رومارينيو قادمًا من الاتحاد

السنغال تهزم موريتانيا في تصفيات المونديال.. وتعادل في مجموعة مصر

كارلوس ألكاراز بطلًا لـ"رولان جاروس" بفوزه على زفيريف

يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع مهاجم برشلونة

مانشستر يونايتد يجري محادثات مع توماس توخيل

بعد فشل الصفقة العام الماضي.. بايرن ميونخ في مفاوضات متقدمة لضم جواو بالينيا

قائمة إسبانيا النهائية للمشاركة في يورو 2024

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد

خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

التشخيص المبدئى لإصابة مصطفى محمد مع منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟