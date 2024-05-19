200 عمل فني على سور ستاد الإسكندرية في معرض حصاد 2024 (صور)
افتتح اللواء هشام لطفي - مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، معرض "حصاد 2024 - معرض التصوير الفوتوغرافي" الذي نظمه نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي، برئاسة الفنان علاء الباشا وكيل الاتحاد الدولي FIAP للتصوير في مصر، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، في ستاد الإسكندرية الرياضي.
يعتبر المعرض أكبر معرض (فردي - جماعي) في مصر، حيث شارك فيه 200 فنان مصور بأكثر من 200 عمل فني في ضيافة ستاد الإسكندرية الرياضي، حيث ضم المعرض الجماعي 70 عملًا فوتوغرافيًا عن الإسكندرية، بالإضافة إلى 15 معرضًا فرديًا للفنانين المشاركين.
تأتي أهم أهداف معرض "حصاد" هذا العام في نسخته الثانية قائمة على فكرة العرض الخارجي ودمج الفن بالرياضة عبر عرضه على سور ستاد الإسكندرية الرياضي.
وفي ختام اليوم الفني، قام اللواء هشام لطفي بتكريم الفنانين على مشاركتهم المتميزة والفعالة في فعاليات المعرض.