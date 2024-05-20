الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع بداية موسم الصيف.. إقبال كبير على حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو)

حديقة الحيوان في
حديقة الحيوان في الإسكندرية

تعد حديقة الحيوان بالإسكندرية من أشهر المنتزهات بعروس البحر المتوسط، لما تتمتع به من طابع خاص حيث تجمع بين التنزه ووجود العديد من الحيوانات المختلفة بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية، مما جعلها مقصدًا لأهالي المدينة وجميع المحافظات المجاورة، حيث يزورها الأسر والعائلات والرحلات من عدة محافظات.

وخلال فصل الصيف وعقب إنتهاء امتحانات نهاية العام، تبدأ الأسر الخروج إلى المنتزهات لاستمتاع الاطفال والكبار بالخروج في الهواء الطلق واللعب، حيث يزداد الإقبال على حديقة الحيوان لما تتمتع به من مساحة شاسعة تسع أعدادًا كبيرة من الزائرين، فضلا عن بهجة الأطفال بمشاهدة الحيوانات وإطعامها وإلتقاط الصور التذكارية معها.

وأجرى "الدستور " بثًا مباشرًا في حديقة حيوان الإسكندرية أو "حديقة النزهة" لرصد نسب الإقبال وبهجة الاطفال والأسر في فسحة العائلة.

شهدت حديقة الحيوان عقب إنتهاء امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، إقبال كبير على الحديقة، والتي سعر تذكرة دخولها للاستمتاع بيوم مبهج 5جنيهات.

وتجولت “الدستور” بصالة السباع والتي يوجد بها عدد كبير من الأسود بأعمارها المختلفة والتي تصدع بأصوات زئيرهم، فضلا عن أقفاص الأسود الإفريقية بالحديقة، مرورًا بمنطقة النسانيس والتي يتجمع بها الاطفال والكبار لمشاهدة تلك الكائنات الصغيرة التي تلتقط الطعام من يد الاطفال في حركات مبهجة تسعد كل من يزورها.

كما تضم الحديقة أنواعًا عديدة من الغزلان، والنعام والطاووس، والفلامنجو، والبجع الذي يتواجد في بحيرة خاصة، بجانب منطقة فرس النهر الذي يتجمع خلف اسوارارها الأطفال لمشاهدة الحيوان الضخم خلال إطعامه، فضلا عن ركوب الجمال ومشاهدة القرود بمنطقة الجبلاية.

سمر وفارس ينشران البهجة في حديقة الحيوان

سمر وفارس هما اسمان لحيوانات داخل حديقة الإسكندرية فـ "سمر" إسم كلب البحر الانثي التي ينادي عليها حارسها لكي تخرج من المياه لتناول الطعام، فضلا عن القيام بحركات مبهجة بداخل المياه وخارجها، أما فارس فهو الدب الذي يضحك لرواد الحديقة، ويصافح حارسه عندما يطلب منه.


بيت الزواحف ومتحف التاريخ الطبيعي 
 

وتضم الحديقة منطقة مخصصة الزواحف المختلفة وهي بيت الزواحف، ومتحف التاريخ الطبيعي والذي يضم عشرات النماذج من الطيور  والجوارح والحيوانات المحنطة التي تشمل التماسيح والثعابين والغزلان وغيرها.


من جانبها أكدت الدكتورة أمينة عبد الوهاب، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، أن الحديقة على أتم الاستعداد لاستقبال الزائرين، طوال العام، مشيرة إلى أن بدأت نسبة الإقبال تتزايد خلال فصل الصيف، وأن هناك عناية شديدة بالحيوانات الموجودة في الحديقة.

وأضافت لـ" الدستور" أن الحديقة استقبلت "الكبش الأروي، القرد الحبشي، والنسناس العبالنج" وفقص جديد في الطيور والطواويس، مشيرة إلى أنه قبل عيد الفطر مدت الإدارة المركزية والهيئة العامة للخدمات البيطرية الحديقة ببعض الحيوانات والطيور والزواحف الجديدة منها: "الألبكة" وهو نوع جديد لم يكن موجود بحديقة حيوان الإسكندرية من قبل بالإضافة إلى ثعبان الأصلة، والكبوشي.

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حديقة الحيوان حديقة النزهة صالة السباع بيت الزواحف محافظة الاسكندرية

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