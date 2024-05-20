الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد وحدة الشفافية لمناقشة برنامج النموذج الوطني للموازنة

وفد وحدة الشفافية
وفد وحدة الشفافية بوزارة المالية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، وفد وحدة الشفافية بوزارة المالية، لمناقشة خطة استكمال السنة الأخيرة من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية.

ويهدف إلى إشراك المواطنين بكافة فئاتهم والجهات الفاعلة المختلفة " الجهاز الإداري للدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص"  في إعداد الموازنة الخاصة بمحافظة الإسكندرية وحل مشكلات المجتمع السكندري، وذلك بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى لتعميم التجربة في جميع محافظات مصر.

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن الموازنة التشاركية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وهي إحدى أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد حيث تعتمد على التعاون والدمج وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، مما يحسن حياة المواطن اليومية.

وأوضحت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن الوزارة  تستند في تطبيق مفهوم الموازنة التشاركية في الأساس على رفع الوعي بأهم خطط الحكومة والسياسات المالية لوزارة المالية، وبالتالي يصبح المواطن شريكًا أصيلًا في عملية التنمية المستدامة وصنع القرار من خلال المشاركة في إعداد الموازنة على المستوى المحلي مما يعزز الشفافية ويعلي من مستوى رضا المواطن والتي هي أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء؛  تم عرض فيديو حول تجربة تطبيق الموازنة التشاركية في محافظة الفيوم، وتم عمل حلقة نقاشية حول طرح بعض المشكلات وطرق حلها.

جاء ذلك بحضور راجيف وادواني مستشار السفير للشؤون الاقتصادية، وكاثرين ويمز مسؤول اقتصادي، ولينا البيري الموظف المحلي للشؤون الاقتصادية، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة.

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محافظ الإسكندرية نموذج الوطني للموازنة إعداد الموازنة المجتمع السكندري حياة المواطن

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