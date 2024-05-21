الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم الإسكندرية" تحقق فى واقعة أخطاء مادة الجبر للإعدادية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـالإسكندرية، الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، والتحقيق في واقعة مادة الجبر للشهادة الإعدادية.

قال د. عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان الثلاثاء، إنه سيتم توقيع الجزاءات على المختصين في هذا الشأن، حرصًا على صالح الطلاب.

وأصدر وكيل تعليم الإسكندرية تعليماته اليوم باحتساب الدرجة كاملة لصالح الطلاب، حيث تم استقبال شكاوى من الطلاب باللجان بوجود اخطاء بورقة الأسئلة والتي اكتشفها الطلاب خلال الامتحان.

وقال أبو زيد "إنه نظرًا لوجود أخطاء  مطبعية بامتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية، تقرر احتساب الدرجة كاملة للطلاب في هذه الأجزاء".

وأدى طلاب الشهادة الاعدادية اليوم امتحانهم في مادتي الجبر والتربية الفنية، في اليوم الرابع من أيام الامتحانات والتي تستمر حتى الخميس 23مايو الجاري.

وانطلقت السبت الماضي امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية في 384 لجنة على مستوى المحافظة، حيث إنها مديرية التربية والتعليم كافة استعداداتها للامتحانات.

ويبلغ الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 104113 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وتنقسم اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية كالتالي: 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب و10 لجان للمهني والتربية الخاصة.

وأوضح مدير تعليم بالإسكندرية أنه تم إصدار تعليمات مشددة بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.

وأعلن أنه سيتم استخدام عصا إلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية مع الطلاب عن طريق رؤساء اللجان في سابقة هي الأولى من نوعها في امتحانات الشهادة الإعدادية.

مديرية التربية والتعليم الإجراءات القانونية مادة الجبر تعليم الإسكندرية الشهادة الاعدادية

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