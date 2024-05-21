الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصايف الإسكندرية: 58 مشاركا حتى الآن في مسابقة تصوير الشواطئ "البلسوار"

مسابقة التصوير الفوتوغرافي
مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية أن هناك إقبالا كبيرا على المشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لشواطئ الإسكندرية "البلسوار" التي تنظمها محافظة الإسكندرية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وأوضحت مصايف الإسكندرية في بيان اليوم أنه عقب الإعلان عن المسابقة المتميزة والفريدة لتصوير شواطئ الإسكندرية صباح أمس، كانت نسبة الاشتراك مفاجئة، حيث بلغ عدد المشتركين خلال يوم واحد 58 مشتركًا.

وأشارت الإدارة المركزية إلى أن المهتمين بمجال التصوير يجب عليهم الاسراع في التسجيل في الفورم الخاص بالتسجيل، مشيرة إلى أنه بمجرد الوصول للعدد المطلوب سيتم غلق باب الاشتراك.


تفاصيل المسابقة

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن أولى مسابقاتها فى مجال التصوير الفوتوغرافي لشواطئ الإسكندرية " البلسوار" تنظمها بالتعاون مع نادى عدسة وتحت إشراف لجنه متخصصة تضم (الفنان الدكتور خالد هنو- الفنان الدكتور علاء الباشا- الفنانة الدكتورة ولاء بلال).

يتم التسجيل للاشتراك فى المسابقة من خلال ملء الاستمارة المرفقة:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhyDsKOa2ZZCFlJqJZJvLm8hhtE2tkYDsKSw3WRy8-bKDG6Q/viewform?usp=sf_link

تقبل طلبات التسجيل حتى يوم الجمعة الموافق 2024/5/31، وسيتم الإعلان عن موعد المسابقة والجوائز المتميزة جدا وكافة التفاصيل بمجرد الانتهاء من استقبال طلبات المشاركين.


ما هو البلسوار

البلسوار هو علامة من علامات شواطئ الإسكندرية، فهو قارب صغير مستطيل الشكل ومسطح وفيه انحناء بسيط من أسفل ويصنع من الخشب ويتم تلوينه  والرسم عليه وله مجداف واحد فقط، وكان يتواجد مجموعة متراصة على رمال الشاطئ.

وتم الاختلاف على تسميته فكان يطلق عليه بلسوار، أو ديلسوار، أو بيرو سوار، ولكن أكثر أهالي الإسكندرية كانت تطلق عليه بونسوار نسبة إلى الكلمة الفرنسية bonsoir، وعرفه السكندريين من عشرينات القرن الماضى من الجاليات الأجنبية التي عاشت فى مصر وخاصة بمدينة الإسكندرية، وأصبح الآن غير موجود.

مسابقة التصوير الفوتوغرافي البلسوار شواطئ الإسكندرية مصايف الإسكندرية تفاصيل المسابقة

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