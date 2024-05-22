"الهجرة الدولية وإعادة تشكيل فضاء المدينة العربية" ندوة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، ندوة بعنوان "الهجرة الدولية وإعادة تشكيل فضاء المدينة العربية في مطلع القرن الحادي والعشرين" للدكتور أيمن زُهْري؛ خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة عبر الإنترنت.



سلسلة ندوات مكتبة الإسكندرية

تأتي هذه الندوة استكمالاً لسلسلة ندوات "العلوم الاجتماعية في عالم متغير" والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس 2023 بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة. وتأتي هذه الندوة في ظل تداعيات الهجرة الدولية على المدن العربية.



يذكر أن الدكتور أيمن زُهْري خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، وهو باحث وخبير متخصص في السكان ودراسات الهجرة وحاصل على درجة الدكتوراه في دراسات الهجرة من جامعة ساسيكس بالمملكة المتحدة، وعمل الدكتور زُهْري بالبحث والتدريس في العديد من الجامعات والمراكز البحثية منها الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة القاهرة والمركز الديموغرافي بالقاهرة وأكاديمية تطوير التعليم ومركز جامعة ساسيكس لدراسات الهجرة بإنجلترا.



ونُشر للدكتور "زُهْري" العديد من الأبحاث والدراسات المتعلقة بالسكان ودراسات الهجرة في دوريات علمية دولية واقليمية ومحلية وشارك في مؤتمرات وندوات وطنية وإقليمية ودولية مرتبطة بمجالات اهتماماته البحثية.

رابط بث الندوة عبر الإنترنت

سوف يتم بث الندوة عبر زووم من خلال الرابط التالي:

https://zoom.us/j/92934201270?pwd=RURxb0xiZ2lJdnFhRmhzdmhFNXc1UT09

وفي سياق آخر، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف 2024 وذلك غدا الخميس، الموافق 23 مايو بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية من الساعة 11.30 صباحًا إلى 4.30 عصرًا.

ويأتي موضوع الاحتفالية هذا العام تحت عنوان: "المتاحف والتعليم والبحث"؛ تأكيدًا لأهمية البحث العلمي وتحصيل المعرفة، وبما يتسق مع دور المتاحف يقوم متحف الآثار بتقديم أنشطة مختلفة ومتنوعة؛ من أجل تعميق الهوية وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الجديدة، لكي يقوموا بأنفسهم بالحفاظ على آثارهم.