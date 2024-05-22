الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الهجرة الدولية وإعادة تشكيل فضاء المدينة العربية" ندوة بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، ندوة بعنوان "الهجرة الدولية وإعادة تشكيل فضاء المدينة العربية في مطلع القرن الحادي والعشرين" للدكتور أيمن زُهْري؛ خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة عبر الإنترنت.

سلسلة ندوات مكتبة الإسكندرية 

تأتي هذه الندوة استكمالاً لسلسلة ندوات "العلوم الاجتماعية في عالم متغير" والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس 2023 بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة. وتأتي هذه الندوة في ظل تداعيات الهجرة الدولية على المدن العربية.

يذكر أن الدكتور أيمن زُهْري خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، وهو باحث وخبير متخصص في السكان ودراسات الهجرة وحاصل على درجة الدكتوراه في دراسات الهجرة من جامعة ساسيكس بالمملكة المتحدة، وعمل الدكتور زُهْري بالبحث والتدريس في العديد من الجامعات والمراكز البحثية منها الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة القاهرة والمركز الديموغرافي بالقاهرة وأكاديمية تطوير التعليم ومركز جامعة ساسيكس لدراسات الهجرة بإنجلترا.

ونُشر للدكتور "زُهْري" العديد من الأبحاث والدراسات المتعلقة بالسكان ودراسات الهجرة في دوريات علمية دولية واقليمية ومحلية وشارك في مؤتمرات وندوات وطنية وإقليمية ودولية مرتبطة بمجالات اهتماماته البحثية.

رابط بث الندوة عبر الإنترنت 

سوف يتم بث الندوة عبر زووم من خلال الرابط التالي:
https://zoom.us/j/92934201270?pwd=RURxb0xiZ2lJdnFhRmhzdmhFNXc1UT09

txt

بمراكز متقدمة.. تفوق طلاب معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة في مسابقة ريجينيرون

وفي سياق آخر، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف 2024 وذلك غدا الخميس، الموافق 23 مايو بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية من الساعة 11.30 صباحًا إلى 4.30 عصرًا.

ويأتي موضوع الاحتفالية هذا العام تحت عنوان: "المتاحف والتعليم والبحث"؛ تأكيدًا لأهمية البحث العلمي وتحصيل المعرفة، وبما يتسق مع دور المتاحف يقوم متحف الآثار بتقديم أنشطة مختلفة ومتنوعة؛ من أجل تعميق الهوية وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الجديدة، لكي يقوموا بأنفسهم بالحفاظ على آثارهم.

مكتبة الاسكندرية دراسات التنمية المستدامة الهجرة الدولية العلوم الاجتماعية ندوات مكتبة الإسكندرية

مواد متعلقة

"تعليم الإسكندرية" تحقق فى واقعة أخطاء مادة الجبر للإعدادية

صيد وأيس كريم.. أهالي الإسكندرية يتحدون حرارة الجو على الكورنيش (فيديو)

مصايف الإسكندرية: 58 مشاركا حتى الآن في مسابقة تصوير الشواطئ "البلسوار"

"غرفة الإسكندرية" تبحث مع القنصل السعودي والملحق التجاري التعاون المشترك

الكشف على 1622 في قافلة طبية مجانية بقرية سند 3 في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد وحدة الشفافية لمناقشة برنامج النموذج الوطني للموازنة

ملتقى "حُماة الوطن" بالإسكندرية يوفر 250 فرصة عمل للخريجين بالإسكندرية

مع بداية موسم الصيف.. إقبال كبير على حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو)

الأكثر قراءة

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

أخيرًا.. "سفاح الإسماعيلية" إلى طبلية عشماوى.. محطات أبشع جريمة قتل فى "عروس القناة"

3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين رسميا اعتبارا من 28 مايو

"البترول" تُعلن كشفين جديدين بالبحر المتوسط.. و"شل" تضخ استثمارات إضافية بمصر

بعد تعرضها لحادث تصادم.. تيسير فهمى تكشف عن حالتها الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

صور

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

فريق عمل مسلسل "صدفة" فى ضيافة "الدستور"

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

محطة تل أبيب

المزيد

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة

229 يومًا للعدوان.. الاحتلال يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية