نقابة الصحفيين بالإسكندرية تنظم يومًا صحيًا بالمجان لأعضائها وأسرهم

نظمت نقابة الصحفيين الفرعية بـالإسكندرية، اليوم الخميس، يومًا طبيًا لأعضائها للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وخدمات الكشف المجاني بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية، مع عقد عدة محاضرات للتثقيف الصحي بالتعاون مع أحد مستشفيات القطاع الخاص.

جاء ذلك حضور رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، ورامي ياسين وكيل النقابة بالإسكندرية، وهدى الساعاتي، أمين صندوق النقابة الفرعية، وبسمة الشريف مقرر عام النشاط بمجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، وعدد من أعضاء النقابة.

الكشف الطبي والتوعية الصحية

شملت اليوم تقديم الخدمات الصحية من الكشف الطبي وقياس ضغط الدم والسكر، وصحة المرأة وغيرها من المبادرات الرئاسية، فضلا عن كشف الأسنان والتوعية بكيفية الاهتمام بها والطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان من خلال الأطباء بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك للصحفيين وأسرهم.

خدمات مبادرة 100مليون صحة

قالت الدكتورة هند مجدي نائب مدير عام منطقة الجمرك الطبية، إن القافلة تقدم لأعضاء النقابة خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة التي تشمل مبادرة دعم صحة المرأة، والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والاكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

عيادات القلب والأوعية الدموية والأسنان

وأوضح رامي ياسين وكيل النقابة بالإسكندرية أن اليوم الطبي تضمن الكشف المجاني لعيادتي القلب والأوعية الدموية، والأسنان للصحفيين وأسرهم وإجراء محاضرات التثقيف الصحي، وذلك بالتعاون مع أحد مستشفيات القطاع الخاص، فضلا عن فحص السكر والضغط بالمبادرة الرئاسية.

وأضاف أن النقابة الفرعية بالإسكندرية تعمل على توفير الخدمات الطبية للأعضاء وأسرهم بالتعاون مع صحة الإسكندرية والبروتوكولات مع عدد من المستشفيات الخاصة التي تقدم خدمتها للأعضاء بتخفيضات مناسبة.

ووقع رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، بروتوكول تعاون مع الدكتورة منى عناني مدير أحد مستشفيات القطاع الخاص لتقديم كافة خدماتها للصحفيين بأسعار مخفضة، من عيادات الباطنة والقلب والأوعية الدموية، والأسنان، والتجميل، وغيرها من التخصصات الطبية للصحفيين.

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