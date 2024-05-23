جامعة الإسكندرية تناقش آخر استعدادات استقبال لجنة تقييم مسابقة "صديقة للبيئة"

أكد الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الإسكندرية خلال انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على اهتمام الجامعة بملف محو الأمية وتقديم كافة أشكال الدعم للطلاب لتذليل كافة الصعاب المتعلقة بهذا الملف، موضحًا أنه تم التواصل مع مدير فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بمحافظة الإسكندرية، ورئيس الهيئة تعليم الكبار ومحو الأمية لمناقشة هذه الإجراءات والوصول لحلول لها.



وأعلن الدكتور سعيد علام، عـزم الجامعة تنظيم قافلة طبية مجتمعية خدمية متكاملة إلي قرية بهيج بمنطقة برج العرب خلال شهر أغسطس القادم وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، وضمن مشاركة الجامعة في مبادرة حياة كريمة، وبمشاركة كليات القطاع الطبي التربوي والبيطري والزراعي والرياضي لخدمة المناطق الأكثر احتياجا.



وأكد د. فهمى شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالى للصحة العامة، وفى إطار استعداد جامعة الإسكندرية لمسابقة افضل جامعة صديقة للبيئة، على أهمية جاهزية كافة كليات ومعاهد ومنشآت الجامعة طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد مع إبراز هوية جامعة الإسكندرية وتراثها الفريد وحرصها على الاستدامة والتحديث فى كافة النواحي خاصة الخضراء والرقمية الذكية وامتداد أنشطتها البيئية والمجتمعية، لدعم سياسات ومبادرات واستراتيجيات الدولة لاسيما فى الحفاظ على البيئة السكندرية، على أن تتم زيارات محاكاة ميدانية فى الفترة القادمة.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية "المعهد العالي للصحة العامة واكاديمية الفلاح لتعزيز الصحة بجدة بالسعودية.



كما وافق المجلس على برتوكول التعاون المشترك بين كلية الحقوق جامعة الإسكندرية ونقابة المحامين المصرية فى مجال التعاون العلمي والثقافى والدراسات القانونية والتدريب.



واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة، حول الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف 2024 الذى نظمته كلية الهندسة، خلال هذا الشهر، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات الصناعية في التخصصات الهندسية المختلفة، بهدف تشجيع توظيف وتدريب خريجي وطلاب الكلية.



واستعرض المجلس عدد من أنشطة وورش العمل والندوات والمبادرات والدورات والقوافل الخدمية وملتقيات التوظيف والتدريب الطلابي والأنشطة المجتمعية، بكليات الجامعة التي تمت خلال شهرى ابريل ومايو 2024.