مكتبة الإسكندرية تنظم دورة بعنوان "مقدمة في التراث العربي المسيحي"

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة سمينار "مقدمة في التراث العربي المسيحي"، بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة بالقاهرة. وذلك في الفترة من 28 إلى 30 مايو 2024، الموافق أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

يُعقد السمينار بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة بالقاهرة، ويتضمن عددًا من المحاضرات يلقيها نخبة من أهم الباحثين؛ وهم الاب وديع عوض الفرنسيسكاني، الاب أثناسيوس المقاري، أ.د أيمن فؤاد سيد، د. صموئيل معوض (محاضرة online )، د. نجلاء حمدي، والقس عيد صلاح، وذلك بواقع محاضرتين كل يوم.

الدعوة عامة والحضور مجاني وبأسبقية الحجز لمحدودية العدد.