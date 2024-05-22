استمرار التسجيل بالمرحلة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن استمرار فتح باب التسجيل لتقديم المشروعات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة وذلك على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط التالي:

https://award.sgg.eg/Home/SignUp_EgyGreenInnovation

تأتي المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوزارات والمحافظات والجهات المعنية، وذلك تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تهدف إلي تقديم مبادرة غير مسبوقة عالميا تهدف إلى التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وتحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات فعلية على أرض الواقع، وكذلك التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات تخدم هذه الأهداف، بالإضافة إلى وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج، فضلًا عن تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتمكين جميع محافظات مصر من المشاركة والاستفادة عن طريق الوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا.

كما تستهدف المبادرة نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيا الحديثة في مواجهتها، وإدماج كافة أطياف المجتمع لإيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والتغيرات البيئية.