الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتكلفة 29 مليون جنيه.. رصف 5 شوارع بحى منتزه ثان فى الإسكندرية

رصف الشوارع في الإسكندرية
رصف الشوارع في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على صيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

 

استجابة لمطالب أهالى الحى

وأضاف المحافظ أنه استجابة لمطالب أهالي حي منتزه ثان فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة قامت مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء في تنفيذ أعمال الرصف بـ5 شوارع من شوارع الحي ضمن الخطة السنوية للرصف لهذا العام وهي (شارع مصطفي كامل - وشارع السكري من شارع الملك حفني- وشارع المنشية البحرية – وشارع سعد زغلول بالمندرة القبلية –وشارع حوض 10 أبوسرحة) بتكلفة إجمالية تقدر بـ29 مليون جنيه.

 

البدء فى رصف 3 شوارع جديدة

ومن جانبها، أوضحت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه تم البدء في رصف 3 شوارع وهي شارع المنشية البحرية حيث تم وضع طبقة أساس وتجهيز الأرصفة، وشارع السكري متفرع من شارع ملك حفني قبلي، وشارع مصطفى كامل من شارع الملك حتى شارع اسكوت.


وكان قد عقد اللواء محمد الشريف، الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي المشكل بقرار المحافظ رقم (348) لسنة 2022، والذي يهدف إلى المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة.

 

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محافظ الإسكندرية رصف الطرق أحياء المحافظة إعادة الشيء لأصله اهالي الأسكندرية

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