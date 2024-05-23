الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة الإسكندرية تُعلن أسماء الكليات الفائزة بجوائز مهرجان الفنون المسرحية

إعلان جوائز مهرجان
إعلان جوائز مهرجان الفنون المسرحية بجامعة الإسكندرية

شهد الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، مساء أمس، حفل اعلان وتوزيع جوائز مهرجان الفنون المسرحية في دورته الثالثة عشر لطلاب الجامعة لعام 2023، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والتى أقيمت فعالياته فى الفترة من 17 إلى 20 مايو بقصر ثقافة الانفوشى وذلك بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات وأد. منال فودة رئيس قسم المسرح بكلية الآداب، واللواء محمد فتحي أبو النصر، أمين عام جامعة الإسكندرية، وعدد من رموز الفن بالمجتمع السكندرى، والفنانة سما ابراهيم بنت جامعة الإسكندرية.

المراكز الثلاثة الأولى 

تضمن الحفل تكريمًا للكليات المشاركة، وهي كليات الهندسة، وطب الاسنان، والصيدلة، والحقوق، والتربية، والتمريض، والآداب، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والحاسبات وعلوم البيانات، والسياحة والفنادق، والطب البيطرى، والفنون الجميلة، والزراعة، كما تم تكريم عناصر التميز في مجال التمثيل المسرحي البالغ عددهم 30 مركزًا، وتم إعلان نتيجة الجوائز الفردية وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وهي كليات الهندسة وطب الأسنان والزراعة.

وهنأ الدكتور علي عبدالمحسن، الفائزين من طلاب الكليات المختلفة، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز دور الأنشطة الطلابية المتنوعة داخل كلياتها المختلفة وتشجيع الطلاب على ممارستها، وقدم الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب وإتحاد طلاب الجامعة على جهودهم الملموسة في تعزيز الأنشطة الطلابية، وقسم المسرح بكلية الآداب على دوره فى تشجيع وتقييم المبادرات الطلابية خلال الفترة الماضية.

وأشار "عبدالمحسن"، إلى أن جامعة الإسكندرية حصلت خلال العام 2023 على المركز الأول بين الجامعات المصرية من حيث عدد الأنشطة الطلابية، مما يعكس دور الجامعة فى الاهتمام بمواهب ومهارات طلابها وإتاحة ممارسة الأنشطة الطلابية بشتى أنواعها مما أدى إلى إثراء التجربة التعليمية الشاملة لطلابها.

وأكدت الدكتورة منال فودة فى كلمتها، أن الوعي الثقافي والاستثمار في البشر من اهم متطلبات تحقيق التنمية ومن هذا المنطلق نفتخر جميعًا بالدور الذى تقوم به الجامعة لتشجيع ممارسه الانشطة الطلابية بالجامعة واكتشاف المواهب، لبناء جيل فاعل في المجتمع.

 كما أكد عمر عفيفي، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، خلال كلمته، عن إعادة مسرح الجامعة إلى مكانه الطبيعي خلال العامين الماضيين. وأكد أن المهرجان الكبير الجاري حاليا هو شهادة على هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذا المهرجان يشكل علامة فارقة في جهود الجامعة لتنشيط مشهدها الثقافي والفني، ومن المتوقع أن يكون حدثا لا ينسى للطلاب.

ونوه بأن الأنشطة التي تقدمها الجامعة ليس الهدف منها  تحقيق مراكز متقدمة فقط، بل إلى تعزيز الأنشطة الطلابية تماشيًا مع رؤية الجامعة. 

وأعرب عن أمله في مشاركة جميع كليات جامعة الإسكندرية في المهرجان العام المقبل، كما قدم الشكر للدكتور عبد العزيز قنصرة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور علي عبد المحسن على دعمهما المادى والمعنوي المستمر لإتحاد الطلاب.

IMG-20240523-WA0003
IMG-20240523-WA0003
IMG-20240523-WA0004
IMG-20240523-WA0004
IMG-20240523-WA0005
IMG-20240523-WA0005
IMG-20240523-WA0006
IMG-20240523-WA0006
IMG-20240523-WA0007
IMG-20240523-WA0007
IMG-20240523-WA0002
IMG-20240523-WA0002
IMG-20240523-WA0001
IMG-20240523-WA0001
جامعة الإسكندرية مهرجان الفنون المسرحية طلاب الجامعة إعلان نتيجة الجوائز الأنشطة الطلابية

مواد متعلقة

"القومى للمرأة بالإسكندرية" يختتم تدريب القيادات الدينية على القضايا السكانية والصحية

مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية: إنشاء دار للابتكار والمعرفة ومجمع "ارتقاء" للثقافة والفنون

بتكلفة 29 مليون جنيه.. رصف 5 شوارع بحى منتزه ثان فى الإسكندرية

استمرار التسجيل بالمرحلة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالإسكندرية

وكيل "تعليم الإسكندرية": لا أخطاء أو شكاوى من امتحان الهندسة للإعدادية

"الهجرة الدولية وإعادة تشكيل فضاء المدينة العربية" ندوة بمكتبة الإسكندرية

"تعليم الإسكندرية" تحقق فى واقعة أخطاء مادة الجبر للإعدادية

صيد وأيس كريم.. أهالي الإسكندرية يتحدون حرارة الجو على الكورنيش (فيديو)

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

"أحزان فى المطرية".. كواليس مقتل مدرس داخل سنتر تعليمى

زوجة الأب والابن.. كيف اكتشف مدرب كاراتيه مقتل والده بعد دفنه بأوسيم؟

اليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف "الخطيب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصري اصيل

لواء. محسن الفحام

ويستمر مسلسل الاكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء في رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية