الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القومي للمرأة بالإسكندرية" يختتم تدريب القيادات الدينية على القضايا السكانية والصحية

تدريب الواعظات والدعاه
تدريب الواعظات والدعاه بالقومي للمرأة في الإسكندرية

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، الدورة التدريبية لإعداد الدعاه والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية، وذلك في اطار المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع بالإسكندرية، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والدكتورة إيمان أحمد المقررة المناوبة للفرع والمشرف الطبي على التدريب والشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية.

وقالت ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إن فرع المجلس القومي نفذ على مدار يومين دورة تدريبية لعدد  49 من القادة الدينيين من الواعظات والدعاه من مديرية أوقاف الإسكندرية.

وأوضحت أن نيفين فتحي، والشيخ عبد الفتاح أحمد والواعظات عزيزة أحمد ومحاسن عطية قاموا بالتدريب كخبراء في مجال التنمية البشرية والدعوة.

ويهدف التدريب إلى نشر الوعي المجتمعي بالقضية السكانية والارتقاء بصحة المرأة الإنجابية بين المواطنين، وتأتي هذه الدورة التدريبية استكمالًا لجهود المجلس في تدريب القيادات الدينية المشاركة في تقديم المحور التوعوي "جلسات الدوار" بالمحافظات.

وتركز الدورات التدريبية على دعوة المجتمع للاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية التي توفرها الدولة بالمراكز والوحدات الصحية لكافة المواطنين للارتقاء بصحة المرأة والأسرة المصرية، وأهمية المباعدة بين الولادات وتنظيم الأسر.

وكان قد أكد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، خلال لقاء سابق بالأئمة والواعظات في إطار تنشيط العمل الدعوي  لبحث آليات تنشيط وتكثيف العمل الدعوي وحل أي مشكلات وتذليل العقبات على أن دور الواعظات لا يقل أهمية عن دور الإمام بل انهن يستطعن أن ينفذن إلى المجتمع النسائي أكثر من الأئمة كونهن أقدر على التعامل مع أبناء جنسهن من النساء وحل مشكلتهن وإفتائهن فيما يعرض لهن من أمور خاصة قد تتحرج المرأة أن تتحدث فيها مع إمام أو داعية.

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المجلس القومي للمرأة الدورة التدريبية إعداد الدعاة لتنمية الأسرة المصرية أوقاف الإسكندرية الواعظات

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