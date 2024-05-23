الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد إسباني يزور مكتبة الإسكندرية ويشارك بندوة "نجيب محفوظ وعلاقته بأسبانيا"

زار وفد إسباني من الصحفيين والكتاب الإسبانيين مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، وكان في استقباله الدكتورة ياسمين سمير مدير إدارة الزيارات قطاع العلاقات الخارجية.

ضم  الوفد حمدي زكي، المستشار السياحي بأسبانيا سابقًا، ورئيس جمعية التآخي بين الدول الناطقة بالإسبانية والعربية، وماريانو بلاثين رئيس الاتحاد الاسباني للصحفيين والكتاب السياحيين، واجناسيوس بوفيرس، رئيس معاهد ثربانتس على مستوى العالم، و36 صحفي أسباني متخصصون في أدب نجيب محفوظ.

تضمن برنامج الزيارة حفل إهداء كتب بساحة المشاهير بالمكتبة، ثم زيارة للمكتبة ومتاحفها، تلى ذلك ندوة عن أدب نجيب محفوظ بعنوان " نجيب محفوظ وعلاقته بإسبانيا والمكسيك"  ألقاها المستشار السياحي حمدي زكي.

وأعرب ماريانو بلاثين رئيس الاتحاد الاسباني للصحفيين والكتاب السياحيين، عن سعادته بالتواجد في مكتبة الإسكندرية، قائلًا:" نشعر بالفخر لأننا أصبحنا موجودين ومؤثرين في المكتبة العظيمة أهم معقل ثقافي في الإسكندرية". كما وجه الشكر والتقدير  لإدارة مكتبة الإسكندرية على حسن الاستقبال.

ومن جانبه، قال حمدي زكي، المستشار السياحي بأسبانيا سابقًا، إن وفد الاتحاد الاسباني للصحفيين والكتاب السياحيين، أهدى اليوم لمكتبة الإسكندرية 40 كتابًا عن مصر وإسبانيا في مجالات متعددة من الثقافة والأدب والعلوم والجغرافيا.

وتحدث حمدي زكي، عن علاقته بنجيب محفوظ، مشيرًا إلى أنه كان شخصية متواضعة وكريمة، وثروة قومية يجب الاستفادة منها في تنشيط السياحة والتعريف بكنوز مصر ومعالمها التاريخية.

وأوضح أن نجيب محفوظ كان يفتتح العديد من  المحاضرات على مستوى العالم في المكسيك وأمريكا وإسبانيا، لافتًا أن خلال الأزمة العالمية في 11 سبتمبر وجه دعوة للحضور في محاضرة لزيارة  مصر مؤكدًا إنها بلد الامن والأمان.

وأشار إلى أنه قدم لمتحف نجيب محفوظ،  مجموعة من شهادات التقدير والأوسمة والجوائز الخاصة بالأديب الكبير، من دبلوماسيين بدول امريكا اللاتينية وإسبانيا، احتفظ بها لمدة 27 عامًا، حتى تم تسليمها للمتحف.

الوفد الإسباني بمكتبة الإسكندرية
الوفد الإسباني بمكتبة الإسكندرية
الوفد الإسباني بمكتبة الإسكندرية
الوفد الإسباني بمكتبة الإسكندرية
الوفد الإسباني بمكتبة الإسكندرية
الوفد الإسباني بمكتبة الإسكندرية
received_968276374996611
received_968276374996611
received_419135980886027
received_419135980886027
received_980077260463056
received_980077260463056
مكتبة الاسكندرية نجيب محفوظ وفد اسباني الأديب العالمي الإسكندرية

مواد متعلقة

مكتبة الإسكندرية تنظم دورة بعنوان "مقدمة في التراث العربي المسيحي"

جامعة الإسكندرية تُعلن أسماء الكليات الفائزة بجوائز مهرجان الفنون المسرحية

"القومى للمرأة بالإسكندرية" يختتم تدريب القيادات الدينية على القضايا السكانية والصحية

مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية: إنشاء دار للابتكار والمعرفة ومجمع "ارتقاء" للثقافة والفنون

بتكلفة 29 مليون جنيه.. رصف 5 شوارع بحى منتزه ثان فى الإسكندرية

استمرار التسجيل بالمرحلة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالإسكندرية

وكيل "تعليم الإسكندرية": لا أخطاء أو شكاوى من امتحان الهندسة للإعدادية

"الهجرة الدولية وإعادة تشكيل فضاء المدينة العربية" ندوة بمكتبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل| "العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح