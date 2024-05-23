26480 طالبًا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في 85 لجنة بالإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الاستعدادات النهائية للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 25 مايو وتنتهي في 6 يونيو المقبل.

وأكد اللواء محمد الشريف، أن مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية قد أنهت استعداداتها للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة الطلاب.

وكلَّف الشريف، جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكل الإجراءات اللازمة.

ووجَّه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

امتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية

من جانبه، قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم إن عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية بلغ 26480 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام 85 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع منها 41 لجنة للتعليم الصناعي و36 لجنة للتعليم التجاري و3 لجان للفندقي و5 لجان للزراعي، كما تم تجهيز 30 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها 20 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات.

وشدد أبو زيد، على ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة في الكتب الدورية بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف كل الجهود التي تسهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وأصدر مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومدير عام التعليم الفني وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا على التواصل الفوري مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.