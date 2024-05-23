رابط شغال.. نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

ننشر لكم رابط الحصول علي نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط، حيث أعلنت مديرية التعليم بمحافظة القليوبية، أن النتائج سوف تظهر تباعًا في كل مدرسة وإدارة علي حده، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وتعلن بالألوان طبقًا للنظام الحديث للمرحلة الابتدائية.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم رابط نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط، وكيفية التظلم بعد إعلان النتائج.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

وفي هذا السياق، أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن النتائج سوف تظهر في المدارس فور إنتهاء أعمال كنترول كل مدرسة وتظهر بالألوان.

ألوان نتيجة الشهادة الابتدائية 2024

وفي سياق متصل، نعرض لطلابنا الأعزاء في الصف السادس الابتدائي وأولياء أمورهم نتيجة الشهادة الابتدائية بالألوان بديل الدرجات، تأتي كما يلي:

اللون الأحمر من صفر إلى 50 %: تعني أن الطالب/ة لم يتقن المعارف.

اللون الأصفر من 50 إلى 65 %:تعني أن الطالب/ة في حاجة لدعم.

اللون الأخضر من 65 إلى 85 %: تعني أن الطالب/ة “امتلك المعارف”.

اللون الأزرق من 85 إلى 100 %: تعني أن الطالب/ة فاق التوقعات.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

وفي هذا الجانب، يستطيع طلبة الشهادة الابتدائية وأولياء أمورهم الحصول علي النتائج، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية القليوبية التالي من هنا.

كيفية التظلم علي نتيجة الشهادة الابتدائية 2024

وفي هذا الصدد، يمكن يمكن لأولياء الأمور والطلاب التظلم على النتيجة بالإدارات التعليمية من خلال عمل الخطوات التالية:

أولًا: على ولي الأمر التقدم بطلب.

ثانيًا: على ولي الأمر دفع الرسوم بالإدارة التعليمية.

ثالثًا: يتم مراجعة الدرجات بدقة مرة أخرى.

رابعًا: يتم إخطار الطالب وولي الأمر بنتيجة الفحص.

خامسًا: تعديل النتيجة في حالة وجود درجات مستحقة له/ها.