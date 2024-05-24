الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 بالوادي الجديد

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

يتساءل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد أن اختتموا، الثلاثاء الماضي، الامتحانات، بمادة العلوم.


انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية 

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد، يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، لإجمالي 4870 طالب وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 126 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني فى منهج الترم الثاني بأكمله، والذي يحسب مجموع درجات الطالب فيها من 140 درجة، بالإضافة إلى 140 درجة بالترم الأول، ليكون مجموع الطالب النهائي في الشهادة الإعدادية 280 درجة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بالعمل على تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتجميع درجات الطلاب أول بأول، مع تطبيق قواعد الدقة والشفافية، مشيرة إلى أن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية سيكون من خلال الإدارات والمديريات.

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وتواصل الإدارات التعليمية تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على أن يتم الكشف عن موعد إعلان النتيجة وطرق الحصول عليها خلال الأيام القادمة؛ للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكامل واعتماد النتيجة من قبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية

ووجه المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، بتحري الدقة في تصحيح الامتحانات ووضع الدرجات؛ حرصًا على مصلحة الطلاب، منوهًا إلى ضرورة الانتهاء من التصحيح في الوقت المحدد وضرورة المتابعات المستمرة لأعمال الكنترول من قبل مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة، مؤكدا انه خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء منها واعتمادها بشكل رسمي عبر الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 عبر البوابة الإلكترونية.

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