إطلاق خرائط تسعيرية وتوحيد سعر متر التصالح بقرى الوادي الجديد

أطلقت محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، خرائط تسعير للمناطق الخاضعة للقانون بكل مدن المحافظة، مُوضّح بها سعر متر التصالح بكل منطقة باختلاف النشاط المقام "سكني - تجاري - إداري - صناعي - آخر".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتقديم كل التيسيرات المتاحة وتذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

كما تقرر توحيد سعر متر التصالح بكل القرى بقيمة ٥٠ جنيهًا للمتر وهو الحد الأدنى الذي نص عليه القانون، تخفيفًا عن كاهل المواطنين ودعمًا لأهالي القرى.

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