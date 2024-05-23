الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إطلاق خرائط تسعيرية وتوحيد سعر متر التصالح بقرى الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أطلقت محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، خرائط تسعير للمناطق الخاضعة للقانون بكل مدن المحافظة، مُوضّح بها سعر متر التصالح بكل منطقة باختلاف النشاط المقام "سكني - تجاري - إداري - صناعي - آخر".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتقديم كل التيسيرات المتاحة وتذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

كما تقرر توحيد سعر متر التصالح بكل القرى بقيمة ٥٠ جنيهًا للمتر وهو الحد الأدنى الذي نص عليه القانون، تخفيفًا عن كاهل المواطنين ودعمًا لأهالي القرى.

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محافظ الوادي الجديد خرائط تسعير للمناطق الخاضعة للقانون م وض ح بها سعر المتر التصالح التصالح على مخالفات البناء تقديم كافة التيسيرات توحيد سعر متر التصالح القرى بقيمة ٥٠ جنيه ا تخفيف ا عن كاهل المواطنين

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