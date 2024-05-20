الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبر الفيديو كونفرانس.. "الزملوط" يتابع إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بالوادى الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتابع منظومة التصالح

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اجتماعََا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز لمتابعة موقف منظومة التصالح على مخالفات البناء، بحضور سيد محمود سكرتيرعام المحافظة، والمهندس محمود فكري المسئول عن المراكز التكنولوجية وبوابة الشكاوى الحكومية بالمحافظة.

ووجّه "الزملوط" بتشكيل لجان لحصر المخالفات الموجودة بنطاق المحافظة والانتهاء من الحصر بنهاية شهر مايو الحالي، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين وغير الجادين في التصالح.

كما شدد على متابعة إجراءات التخلص الآمن من المخلفات الزراعية، والتأكد من توافر وسائل إطفاء للحرائق بحظائر الماشية، وحصر المحاضر المُحررة للمخالفين سواء بالحرق العمد أو تشوين المخلفات؛ لمتابعة إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة.

بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بالوادي الجديد 

شهدت المراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية لمراكز محافظة الوادي الجديد الإدارية الخمس، تلقي ملفات التصالح في مخالفات البناء الأربعاء الماضي وسط متابعة ميدانية من رؤساء المراكز لسير العمل، وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين.


وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، لتقديم سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح علي المخالفات؛ لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأشار الزملوط، إلى سرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاع المخالفين عن طريق التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة في ظل تزليل أي عقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، والمتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

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