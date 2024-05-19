355 مستفيدًا فى قافلة طبية مجانية لأهالى الكفاح بمركز الفرافرة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز الفرافرة قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية "الكفاح" بمركز الفرافرة، للكشف بالمجان على المواطنين في جميع التخصصات.

9 تخصصات في القافلة الطبية

قال الدكتور عصام محمد كومي، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الفرافرة، إن الحزب نظم قافلة طبية مجانية في تخصصات طبية مختلفة بالوحدة الصحية الكفاح بمركز الفرافرة، وجرى تقديم الخدمة الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة والفئات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة في تخصصات "الباطنة– أسنان– النساء والتوليد- أطفال– تنظيم أسرة– كشف مبكر– تحاليل طبية– تثقيف صحي– وتحليل وأشعة"، بالإضافة لخدمة التثقيف الصحي بإجمالي 355 مستفيدًا.

وأوضح الدكتور عصام أن القافلة وقعت الكشف الطبي وصرفت الدواء بالمجان للمنتفعين من أبناء القرية والقرى المجاورة لها ضمن خطة الحزب، للوصول بالخدمات الطبية للقرى البعيدة والنائية.

القافلة الطبية تأتي ضمن "حياة كريمة"

وأعلن الدكتور هشام هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، عن انطلاق القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، بقرى الكفاح بمركز الفرافرة، والتي تستمر لمدة يومين.

وقال هارون، في بيان اليوم الأحد، إن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية بالإضافة لخدمة التثقيف الصحي، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وتابع أن المديرية تنفذ اليوم قافلة طبية في قرية أبوهريرة التابعة لمركز الفرافرة لخدمة سكان القرية والقرى التوابع لها في إطار خطة القوافل الداخلية للمديرية.

وأشار إلى أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم، خاصة المناطق البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء محمد الزملوط، وبإشراف حنان مجدي، نائب المحافظ.

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