الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مندوب فلسطين بمجلس الأمن: نشكر مصر وقطر على جهودهما فى اتفاق وقف النار بغزة

مندوب فلسطين لدى
مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن

قال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، إن بلاده مصممة على جعل وقف إطلاق النار في قطاع غزة مستدامًا.

ونقلت قناة القاهرة في نبأ عاجل عن مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، قوله: إن فلسطين ستواصل جهودها عبر الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان لوقف الجرائم الإسرائيلية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وقال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، إن بلاده تشكر مصر وقطر على جهودهما في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

وطالب إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي سياق متصل رحبت حركة "حماس" بقرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار في غزة.

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