السبت 18 مايو 2024
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القصير والزملوط يبحثان موقف المشروعات الزراعية بالوادى الجديد

وزير الزراعة ومحافظ
وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان المشروعات الزراعية

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وذلك لبحث موقف المشروعات الزراعية المُنفذة بين الوزارة والمحافظة.

حيثُ ناقشا جهود دراسات حصر وتصنيف التربة لمساحة ٦٧٠ ألف فدان بنطاق مركز باريس، والتي قامت بها الوزارة من خلال الجهات التابعة لها، ومنها الهيئة العامة لمشروعات التعمير ومركز بحوث الصحراء وغيرها، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مُمثلة في كليات الزراعة والهيئة القومية للاستشعار عن البُعد وعلوم الفضاء.

وأشاد الزملوط، بالتعاون المثمر والبنَّاء بين الوزارة والمحافظة في تقديم الخدمات الزراعية، وتعزيز مناخ الاستثمار الزراعي في المحافظة التي تتمتع بمقومات زراعية مهمة ومتنوعة.

وزير الزراعة محافظ الوادي الجديد لبحث موقف المشروعات الزراعية حصر وتصنيف التربة تعزيز مناخ الاستثمار الزراعي

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