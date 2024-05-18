السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة الوادى الجديد تنهى كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

رئيس جامعة الوادي
رئيس جامعة الوادي الجديد

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، استعداد الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024، حيث يؤدي طلاب كليات الطب والتربية والآداب الامتحانات بمقر كلياتهم، بينما يؤدي طلاب كليات الطب البيطري والعلوم والزراعة والتربية الرياضية الامتحانات بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10.
 

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات مع ضرورة وجود أعضاء اللجان الطبية في مختلف لجان الكليات، وذلك لمتابعة الحالات المرضية الطارئة.

 

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة وجود أستاذ المادة داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب بشان الامتحان وضرورة وجود أعضاء هيئة التدريس في أيام الامتحانات بكلياتهم بصفة مستمرة وبدء أعمال التصحيح بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة.

 

من جانبه أضاف الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم إعلان جداول الامتحانات بالكليات وإعلان الجداول على صفحات التواصل الاجتماعى لكل كلية، والتأكد من جاهزية لجان الامتحانات، ومراعاة توافر وسائل التهوية وتقديم كل الخدمات للطلاب والعمل على تذليل كل الصعاب التي تواجه الطلاب وتعوق سير عملية الامتحانات، بالإضافة إلى الرد على كل استفسارات الطلاب فيما يخص عملية الامتحان.

 

كما يجرى التنسيق مع إدارة المواقف بالخارجة لتوفير أتوبيسات كافية لنقل الطلاب من المدن الجامعية بمدينة الخارجة إلى مقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 والعودة بعد أداء الامتحانات، متمنيًا للطلاب التوفيق والسداد والنجاح.

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